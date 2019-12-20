AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

بقالها شهر | اهالي حدائق اكتوبر يعانون انقطاع المياه ويطالبون وزير الاسكان بالتدخل

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:40 م
المنطقة الاولى بـ
المنطقة الاولى بـ حدائق اكتوبر
Advertisements
حسين محمد
أعرب أهالي المنطقة الاولى ابنى بيتك بحدائق اكتوبر عن سخطهم لانقطاع مياه الشرب وضعفها وعدم وصولها للادوار العليا.

وطالب الاهالي في شكوى أرسلوها الى موقع صدى البلد الاخباري، الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق بالتدخل لحل الأزمة وزيارة المنطقة، في ازمتهم التى بدات منذ اكثر من شهر ولم تنته حتى وقت ارسال الشكوى.

وقال الاهالي ان المنطقة تعاني انقطاعا متكررا للمياه وضعفها وعدم وصولها للادوار العليا فى حال عودتها.

واكد احد سكان المنطقة انه منذ شهر ومياه الشرب تكاد تكون مقطوعة ولا تصل الشقق في أوقات النهار، وتأتي في ساعات متأخرة من الليل وضعيفة للغاية ولا تصل للادوار العليا الامر الذى جعل سكان المنطقة يعتمدون على شراء جراكن المياه مما يشكل عبئا عليهم.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 010067353

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي قرية رومخ والجندي بالفيوم يستغيثون برئيس شركة المياه لإصلاح محبس مياه مكسور

ترشيحاتنا

سألنا النجوم إيه جمع كلمة أخطبوط.. شوفوا قالوا إيه

تريند الفن | نجمة شهيرة مبتستحماش | تصرف مفاجئ من عادل إمام | صور جريئة لبطلة العشق الممنوع

مصر تعرقل أحلامه.. سفير إسرائيلي سابق بالقاهرة يفتح النار على أردوغان

أليسون بيكر: محمد صلاح يقترب من الكرة الذهبية في تلك اللحظة

زمالك 2001 يهزم الأهلي بهدفين في عقر داره ببطولة الجمهورية.. صور

شاهد | لحظة استخراج جثمانين لمتوفّين من أسفل أنقاض مسجد البحيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة

مسنة تسقط من سيارة إسعاف على طريق دون انتباه المسعفين | صور

بسبب لايك على فيسبوك.. شاب يقابل فتاة أحلامه