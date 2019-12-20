بقالها شهر | اهالي حدائق اكتوبر يعانون انقطاع المياه ويطالبون وزير الاسكان بالتدخل

أعرب أهالي المنطقة الاولى ابنى بيتك بحدائق اكتوبر عن سخطهم لانقطاع مياه الشرب وضعفها وعدم وصولها للادوار العليا.



وطالب الاهالي في شكوى أرسلوها الى موقع صدى البلد الاخباري، الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق بالتدخل لحل الأزمة وزيارة المنطقة، في ازمتهم التى بدات منذ اكثر من شهر ولم تنته حتى وقت ارسال الشكوى.



وقال الاهالي ان المنطقة تعاني انقطاعا متكررا للمياه وضعفها وعدم وصولها للادوار العليا فى حال عودتها.



واكد احد سكان المنطقة انه منذ شهر ومياه الشرب تكاد تكون مقطوعة ولا تصل الشقق في أوقات النهار، وتأتي في ساعات متأخرة من الليل وضعيفة للغاية ولا تصل للادوار العليا الامر الذى جعل سكان المنطقة يعتمدون على شراء جراكن المياه مما يشكل عبئا عليهم.



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