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بين الناس

أهالي أقفهص بـ بني سويف يشتكون من عدم تشغيل مستشفى القرية.. شاهد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:48 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد عبد اللطيف المقيم في قرية أقفهص التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد من وجود مستشفى تم بناؤها تابعة لوزارة الصحة، ولم تعمل منذ إنشائها قبل عشرين عاما .

وقال عبد اللطيف في شكواه: "يوجد لدينا في القرية مستشفى مساحتها 17 قيراطا، وتم بنائها على أحدث الإمكانيات وقتها فى المستشفيات الحديثة، ويوجد بها عدد 199غرفة، وتعد مستشفى قرية أقفهص التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف والتى تم بناؤها على مساحة 4 آلاف متر مربع منذ 20 عامًا أكبر مستشفى قروى، وحتى الآن لم يتم الاستفادة منها".

وطالب أحمد عبد اللطيف بسرعة تشغيل المستشفى وتفعيل الأقسام الموجودة بها رأفة بالمواطنين بالقرية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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