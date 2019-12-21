جامعة حلوان فى اسبوع.. طرح برنامج معلوماتية الرعاية الصحية والبيانات الإكلينيكية بكلية الدراسات العليا.. وورش عمل للتعريف ببرنامج بكالوريوس التكنولوجيا

جامعة حلوان تطرح برنامج معلوماتية الرعاية الصحية والبيانات الإكلينيكية بكلية الدراسات العليا

كلية العلوم جامعة حلوان: طلاب الفرقة الرابعة عليهم سرعة ملء استمارة دخول الامتحانات

ورشة عمل بجامعة حلوان للتعريف ببرنامج بكالوريوس التكنولوجيا









طرحت كلية الدراسات العليا والبحوث البينية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، برنامج معلوماتية الرعاية الصحية والبيانات الإكلينيكية وهو برنامج دراسات عليا بينى يتبع معايير أكاديمية عالمية في مجال معلوماتية الرعاية الصحية ويرتبط بتحقيق التطوير المهني بالإضافة إلى المعرفة للعاملين بالمجال.





ويستهدف البرنامج اعداد خريجين لديهم مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات الصحية والتعامل معها وتطويرها واستخدام تطبيقات إدارة السجلات الصحية الرقمية الالكترونية والتعامل معها وتطويرها، واستخدام نظم استرجاع المعلومات الصحية والبحث فيها والتنقيب عن البيانات وتطوير آليات التعامل معها لاغراض البحث العلمي من جهة ودعم الباحثين من الأطباء ومتخذي القرار من جهة أخرى، وتقديم خدمات المعلومات الصحية لكل من الأطباء والممرضين والمرضى على حد سواء بالإضافة إلى الدعم الكامل للمديرين ومتخذي القرار عبر تزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم، وإدارة المؤسسات الصحية وجودتها ودعم فرق العمل الطبية /الصحية/السريرية، إعداد الإحصاءات الحيوية للبيانات الصحية، واستخدام وسائل التعليم الالكتروني في مجال معلوماتية الرعاية الصحية، وإدارة السياسات ووضع خطط واستراتيجيات خدمات أنظمة الرعاية الصحية والاكلينيكية.





ويؤهل البرنامج الخريجين للعمل في المستشفيات والمعامل والمختبرات الصحية وشركات التأمين والوزارات والمؤسسات الصحية الحكومية وشركات تكنولوجيا المعلومات الصحية وشركات الأدوية ومراكز البحوث المتخصصة في المجالات الصحية كالطب وطب الأسنان والصيدلة ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.





أعلنت إدارة شئون الطلاب بكلية العلوم جامعة حلوان أنه علي جميع طلاب الفرقة الرابعة بجميع الأقسام بالكلية سرعة التوجه لشئون الطلاب لملء استمارة طلب دخول الامتحان.





وأشارت إلى أنه يجب أن يملأ الاستمارة جميع الطلاب قبل موعد أقصاه نهاية الاسبوع القادم، والتأكيد أن هناك بعض الاوراق المطلوبة لملء الاستمارة و هى :

1- صورة شخصية

2- دمغة الجامعة





نظمت كلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور عبد الله جلال عميد كلية التعليم الصناعي ورشة عمل بعنوان "برنامج بكالوريوس التكنولوجيا..خارطة الطريق" لتصميم مقررات ولوائح بكالوريوس التكنولوجيا وهو أحد مشروعات جامعة حلوان الاستراتيجية.





تأتي أهمية هذا البرنامج من كونه مسارًا يتيح لمنتسبيه تقليل الهوة بين المهندس الأكاديمي وبين الفني صاحب المهارة اليدوية، هذا بالإضافة إلى توفير القدر اللازم من العلوم الأكاديمية للخريج بما يجعله قادرًا على فهم الأصول العلمية، كما يتيح البرنامج للخريج المهارات العلمية واليدوية التي تجعله قادراًِ على التعامل مع أعقد المنظومات العلمية وحل مشكلات الإنتاج.





قام بتنظيم ورشة العمل فريق المشروع الاستراتيجى والمكون من ا.د احمد الجيوشى و ا.د وائل ابراهيم و د. ياسر فتوح الأساتذة بالكلية كما قدم الأستاذ الدكتور أحمد الجيوشي الأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات عرض تقديمي حول مفهوم مناهج الجدارات المهنية التي تعمل على الربط بين مهارات ومواصفات الخريجين وبين متطلبات الصناعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية المختلفة.



