بطل الفنون القتالية يكشف تفاصيل دخوله موسوعة جينيس

قال أول لاعب ألعاب قتالية يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، محمد مجاهد، إنه بعد تعب استمر لمدة عام كامل دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد تحطيمه رقمًا قياسيًا مسجلًا باسم لاعب إيطالي عالمي.



وأشار محمد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلي أنه اللاعب الإيطالي العالمي كان مسجلًا في السابق أسرع رقم في الجري على الأيدي لمسافة 10 أمتار كاملة ولم يستطيع أحد تحطيمه في الفترة من عام 2009 حتى 2017.



ونوه محمد مجاهد، أول لاعب ألعاب قتالية يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إلي أن محافظ قنا قام بتكريمه قبل عدة أشهر بعد تسجيله الرقم القياسي في موسوعة جينيس.



لافتا، إلي أن هناك العديد من اللاعبين حاولوا تحطيم الرقم القياسي الذي حققة، ولكن محاولتهم باءت بالفشل.