الزراعة: نتخذ إجراءات وقائية ضد إنفلونزا الطيور | فيديو

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزيرة الزراعة، أن وزارة الزراعة تتخذ عددا من الإجراءات الوقائية ضد أنفلونزا الطيور، سواء على مستوى المزارع، أو الطيور الريفية التي تربى في المنازل في القرى.



وناشدت "منى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مربو الطيور في الريف أن يحرصوا أن يكون مكان تربية الطيور معزول عن أماكن المعيشة، حرصًا على عدم نقل أي عدوى من الطيور للإنسان.



ولفتت إلى أنهم يقومون بتحصين الطيور قبل البيع وخاصة الطيور التي تذهب للمنازل، مشيرة إلى أن الوضع مستقر منذ 4 سنوات، ولم تظهر أي حالات إصابة منذ عدة شهور.