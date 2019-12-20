عمومية القضاة تبدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن

بدأت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، منذ قليل، بآيات من القرآن الكريم والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن.



وكانت قد أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة؛ باب التصويت في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي لاختيار رئيس للنادي و١٦ عضوا بمجلس الإدارة؛ بعد مده لمدة ساعة.



وكان قد ظهر نادي القضاة بشامبليون في ثوب جديد من حيث التطوير واستحداث وتوسيع الطابق الثاني بما يحقق إضافة جديدة لمساحة الدور، كما تم استحداث وإنشاء طابق ثالث بعد التأكد من سلامة الإنشاءات بمعرفة لجنة من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة؛ وذلك لاستغلالهما في تقديم الخدمات للقضاة، وتأتي تلك الاستحداثات بالتوافق مع طراز المبنى بحيث يظهر في ثوبه الجديد كوحدة واحدة لم يطرأ عليها أي تعديلات.



ويتنافس في الانتخابات ٦٨ مرشحا يمثلون ٤ قوائم و ٦ مستقلين.



وتأتي الأربع قوائم تحت أسماء «تكافل القدرات.. وتضافر الجهود.. واستثمار الخبرات» برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي المنتهية ولايته، و«وحدة القضاة» برئاسة المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادي، و«خادمي القضاة» برئاسة المستشار أحمد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادي، و«الوسط» التي أعلن رئيسها المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، تنازله عن الترشح لصالح المستشار يسري عبد الكريم، بينما يخوض المستشار طارق شلبي رئيس الاستئناف الانتخابات على مقعد رئيس النادي، دون وجود قائمة انتخابية.