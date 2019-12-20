سفير السودان بالرياض يلتقي رئيس المنظمة العربية للسلام

بحث السفير محمد إسماعيل العوض رئيس البعثة الدبلوماسي لجمهورية السودان بالرياض مع الدكتورة مشاعل العتيبي رئيس المنظمة العربية للسلام والتنمية مشاريع المنظمة في الدول العربية عامة والسودان خاصة ومنها برامج ماذا لو اتحد العرب وإنشاء وتطوير وتزيين الطرق والجسور والحملة الدولية للأمن الفكري " أمن وأمان" وبرنامج نخلة السلام.



أعلنت المنظمة العربية للسلام والتنمية عن الاتفاق على التنسيق لزيارة وفد المنظمة لجمهورية السودان لبحث آلية تطبيق هذه البرامج، جاء ذلك خلال الاجتماع بمقر السفارة السودانية بالعاصمة السعودية بحضور الوزير المفوض بالسفارة عبدالرحمن محمد وكلا من نائب رئيس المنظمة الدكتور محمد الشهراني ومديرها العام حبيبة التويم ورحاب يماني.



يذكر أن المنظمة العربية للسلام والتنمية هي كيان دولي إنساني أهلي غير حكومي وعضو بالأمم المتحدة ومقرها نيويورك وتقدم بالتعاون مع جهات دولية عديدة مساعدات إنسانية في مجال حماية اللاجئين وضحايا الكوارث والنزاعات المسلحة والحفاظ علي الإنسان والحيوان والبيئة في إطار القانون الدولي وتماشيا مع العادات والتقاليد السائدة لدي الشعوب والمناطق التي تعمل بها.