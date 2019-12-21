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رياضة

شوقي غريب: هنجيب ميدالية في أولمبياد 2020 والتمثيل المشرف مرفوض.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
أكد شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي، أن التمثيل المشرف لـ أوليمبي الفراعنة فى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020 مرفوض.

وتوج المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى فى تاريخه ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

قال شوقى غريب على هامش ندوة "صدى البلد" : احنا مش رايحين طوكيو 2020 علشان التمثيل المشرف.. أنا واللاعبين والجهاز الفنى سوف ننافس لحصد ميدالية تضاف إلى إنجازات الكرة المصرية".

وأضاف أن حصد ميدالية أوليمبية شرف لا يضاهيه أى شرف على مدار التاريخ مشيرا إلى أنه يفتخر وهو خارج البلاد أنه شارك فى بطولة أولمبية حصد خلالها محمد رشوان بطل الجودو المصري.

ولفت إلى أن المشاركة فى بطولة أمم إفريقيا استلزمت برنامج معين من أجل إعداد منتخب أوليمبي الفراعنة إلى جانب المشاركة في نهائيات أولمبياد 2020.
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