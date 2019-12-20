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فن

بالرغم من التكذيب | شائعات الزواج تلاحق أحمد السعدني وندى موسى

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:53 م
أحمد السعدني - ندى
أحمد السعدني - ندى موسى
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سعيد فراج
لليوم السابع على التوالي، لا تزال شائعات الزواج تلاحق الفنان أحمد السعدني، والفنانة ندى موسى، بسبب صورهما وهما يرتديان زي الزفاف، ضمن أحداث مسلسلهما «شبر مية» المعروض حاليًا.

وعلى الرغم من تكذيب تلك الشائعات، إلا أن عددا من النشطاء روج لها مجددًا قبل ساعات من مساء اليوم الجمعة، بعدما تم إعادة نشر صور أحمد السعدني، وندى موسى بزي الزفاف ضمن أحداث مسلسلهما «شبر مية»، مرددين عبارات التهاني لهما والمباركة بالزواج المزعوم.

يأتي ذلك بعدما ردت ندى موسى على شائعة زواجها من أحمد السعدنى، مؤكدة أن كل ما يتردد غير صحيح ومجرد شائعة وما يتم تداوله صورة من عمل درامي بعنوان "شبر مية".

وقالت ندى موسى فى تصريحات صحفية : "لا أحب الحديث عن حياتى الشخصية وأتمنى ان يقيمنى الناس فقط من خلال أعمالي التى اقدمها".

وكان تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، لاسيما انستجرام، صورة للفنان أحمد السعدني، ظهر فيها بصحبة الفنانة ندى موسى، وهما يرتديان زي الزفاف، مرددين شائعات حول زواجهما، بعد أشهر من وفاة مُطلقة «السعدني» أمل سليمان.

وفي حقيقة الأمر، لا تمت هذه الصورة لتلك الشائعات بأي صلة، إذ تعود الصورة إلى كواليس مسلسل «شبر مية» الذي يشارك فيه أحمد السعدني وندى موسى، معًا.

مسلسل «شبر مية»، تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

مسلسل «شبر مية»، بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة.
بالرغم من التكذيب | شائعات الزواج تلاحق أحمد السعدني وندى موسى
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