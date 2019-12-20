طالبها بحقه فى رؤية أولاده | طليق نوال الزغبي يكشف تفاصيل تسريب مكالماتها

حلقة جديدة من التخبط تشهدها علاقة نوال الزغبى بطليقها ايلى، امتدت إلى مواقع التواصل الإجتماعى.



وكتب ايلى عبر صفحته على موقع فيس بوك قائلا: رد على موقع القوات اللبنانية ان طليقتي نوال الزغبي قد صرحت عن موضوع عدم رؤيتي لاولادي جورجي و جوي منذ ثلاثة سنوات ان ما قلته ليس الا مجرد ترهات وانني استطيع ان اراهم ساعة أشاء !!! الان وبعد ان اصبحوا بسن الرشد سوف ابين للرأي العام ما حدث ... منذ ثلاث سنوات بذكرى ميلاد ابنتي تيا ال ١٨".



وتابع: "حيث كنا انا وطليقتي بفترة هدنة فاجأتني باتصال هاتفي معلنتا" حربا" جديدة وهددتني حرفيا" (ما بيكون اسمي نوال الزغبي إذا ما بكره الاولاد فيك) وهذا الاتصال مسجل على هاتفي السامسونغ ولا مجال للنكران لذلك اتوجه لطليقتي واقول يكفي تشويه للحقائق وانتي تعلمين جيدا" انني وطوال حياتي انسان عملي ومنظم واحتفظ بكل الوثائق الخاصة بأعمالي العامة.



وأضاف: لا اكن لك يا نوال اية ضغينة ولو كنت كذلك لما سعيت جاهدا" ولثلاثة مرات لايجاد طريقة للصلح بينك وبين ابنتنا تيا لاني على قناعة ان على الاولاد ان يكونوا على وفاق سواء مع والدتهم او والدهم وعدم اقحامهم بخلافاتهم وهذا ما حصل والحمد لله وقد باركت هذا الصلح من كل قلبي وتيا شاهدة على ذلك ... لذلك وبعد ان اتم اولادي الثامنة عشرة من عمرهم وبعد مرور ٣ سنوات وهي فترة طويلة لعدم رؤيتي لهم وخصوصا" اننا في فترة عيد ميلاد السيد المسيح اتوجه اليك وبكل محبة متمنيا" لك اعيادا" مجيدة أيضا" متمنيا" لك النجاح عمليا" واجتماعيا" وكل ما اتمناه بالمقابل هو ان تصارحي اولادي بالحقيقة عني وبانك تصرفتي معهم في حينها عن غير وعي وإدراك لأعود واجتمع بهم".



وأختتم: " صدقينى يا نوال ان الله لا يحب الظلم وإبعاد أولادي عني كل هذه الفترة هو الظلم بعينه لذلك اقول لك عودي الى ضميرك وتصرفي ... وكل عام وانتي واولادي بخير".