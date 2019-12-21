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تعليم

جامعة عين شمس تكرم أعضاء هيئة التدريس المتميزين في النشر الدولي.. غدا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
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ياسمين سامي - كريم ناصر
تنظم جامعة عين شمس، احتفالية لتكريم أعضاء هيئة التدريس المتميزين في النشر الدولي دفعة يوليو 2018، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٢ ديسمبر في تمام الساعة ١١ صباحا بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.

ومن المقرر أن تقام هذه الاحتفالية مرتين سنويا لتكريم الناشرين المتميزين وذلك خلال شهري يونيو وديسمبر من كل عام.

وأوضح عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان عدد المكرمين قد بلغ 280 مكرما من مختلف كليات الجامعة.


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