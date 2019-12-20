أمل رفعت: وصول خبراء من طوكيو للإشراف على المدارس اليابانية بمصر.. فيديو

قالت الدكتورة أمل رفعت منسق ومترجم تدريبات المبادرة باليابان، إن الإدارة المصرية مهتمة جدا بـ المديرين والمدرسين فى المدارس اليابانية، مضيفة أن الدولة تقدم لهم تدريبات داخل مصر وخارجها.



وأضافت الدكتورة أمل رفعت، خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دى إم سي"، أن خبراء اليابان يصلون إلى مصر للإشراف على المدارس المصرية اليابانية اعتبارا من يناير 2020.



وتابعت الدكتورة أمل رفعت، أن المدرسين المصريين يسافرون إلى اليابان لكي يتلقوا تدريبات للتدريس في المدارس اليابانية بمصر، مشيرة إلى أن مدة التدريبات فى اليابان تكون 6 أسابيع فقط.



وأشارت الدكتورة أمل رفعت، إلى أن هناك مشرفًا يابانيًا لكل مدرستين يابانيتين فى مصر لكى يتابعوا عملية سير التعليم بتلك المدارس.

