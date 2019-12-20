بها مادة سامة ومدمرة للصحة | استشاري جهاز هضمى يحذر من تناول النودلز

أكد الدكتور مدحت خليل، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن مكونات الشعرية أو "النودلز" مختلفة من نوع لآخر، فمنها ما هو مصنوع من دقيق الأرز، أو دقيق الصويا.



وأضاف"خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا مانع نهائيا من تناول "النودلز" ولكن بشرط أن تكون خالية من مادة الجلوتن، حيث إنها مادة بروتينية تضاف للنودلز للاحتفاظ بقوامها، وهى مادة مدمرة لأهداب الأمعاء.



وأشار إلى أنه يضاف أيضا للنودلز نكهات ومواد ملونة، وهى أيضا مواد خطرة، ويطلق عليها آحادي جلوتوميد الصوديوم وهى مادة سامة للكبد، ومدمرة لخلايا الجهاز العصبي على المدى البعيد.



وحذر من انتشار ظاهرة عربات لبيع النودلز أمام المدارس، حيث إن مكوناتها غير معلومة، مشيرا إلى أن الإسراف في تناول النودلز التي تحتوي على مادة الجلوتن يدمر الصحة.