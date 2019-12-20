AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بها مادة سامة ومدمرة للصحة | استشاري جهاز هضمى يحذر من تناول النودلز

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:55 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الدكتور مدحت خليل، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن مكونات الشعرية أو "النودلز" مختلفة من نوع لآخر، فمنها ما هو مصنوع من دقيق الأرز، أو دقيق الصويا.

وأضاف"خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا مانع نهائيا من تناول "النودلز" ولكن بشرط أن تكون خالية من مادة الجلوتن، حيث إنها مادة بروتينية تضاف للنودلز للاحتفاظ بقوامها، وهى مادة مدمرة لأهداب الأمعاء.

وأشار إلى أنه يضاف أيضا للنودلز نكهات ومواد ملونة، وهى أيضا مواد خطرة، ويطلق عليها آحادي جلوتوميد الصوديوم وهى مادة سامة للكبد، ومدمرة لخلايا الجهاز العصبي على المدى البعيد.

وحذر من انتشار ظاهرة عربات لبيع النودلز أمام المدارس، حيث إن مكوناتها غير معلومة، مشيرا إلى أن الإسراف في تناول النودلز التي تحتوي على مادة الجلوتن يدمر الصحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خليط سحري من العسل والكركم .. لرفع المناعة وزيادة معدل الحرق

اكتشفي ماذا يحدث للجسم عند تسخين هذه الأطعمة بعد طهيها؟

طريقة تحضير النودلز الصيني بالمنزل وبأقل تكلفة

لمحبي الاندومي.. وصفة سحرية لإعداد النودلز الصيني في المنزل

معهد التغذية ...الاندومي برئ من ضمور الأعصاب..والتونة تحتوي علي أوميجا3

تحتوى على مادة سامة ..6 أضرار كارثية للشعرية سريعة التحضير

ترشيحاتنا

النائب العام: إحالة 10 متهمين للجنايات لـ تخريبهم خط بترول في البحيرة.. فيديو

كاف يتحدى مرتضى منصور ويوقع عقد إقامة السوبر الأفريقي في قطر

قاتل حماته في الشرقية: مكنتش أقصد قتلها ووقعت على السلم ماتت

فيديوجراف| أبرز المشاهير الراحلين في 2019

راجح جديد.. تفاصيل ذبح شاب على يد آخر في الغربية

بجوائز وتكريمات كثيرة.. هند صبري نجمة اختيارات الجماهير العربية في 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة

مسنة تسقط من سيارة إسعاف على طريق دون انتباه المسعفين | صور

بسبب لايك على فيسبوك.. شاب يقابل فتاة أحلامه