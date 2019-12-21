مبروك عطية: لا أنصح الشباب بهذا النوع من الزواج |فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه لا ينصح الشباب بالتعجل في أمر الزواج وعدم دراسة الأمر جيدأ قبل السير فيه، موضحًا أن زواج«الكلفتة» ليس محمودًا.وأضاف الدكتور مبروك عطية خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر الذي يذاع على قناة MBCمصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الجهات والمؤسسات التي تقوم بتدريب الشباب والفتيات على الزواج كما يحدث في برامج ودورات المقبلين على الزواج، عليها أن تجعل في ذهن العريس والعروسة أن الطلاق أمر مستحيل.وأوضح أن على الشاب والفتاة أن تتأنى في اختيار شريك الحياة، مؤكدًا أن الأمة الإسلامية تحتاج إلى تدريب على كيفية التعامل مع شريك الحياة وعدم التعجل في اتخاذ قرار الطلاق الذي يؤدي إلى هدم الأسرة.