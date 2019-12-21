شوقي غريب: أجندة الدوري ممتلئة قبل أولمبياد طوكيو 2020.. فيديو

كشف شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي عن مطالبه فى مشوار إعداد منتخب الفراعنة الشباب من أجل المشاركة في نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.



وتوج منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى فى تاريخه ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وقال شوقى غريب على هامش ندوة "صدى البلد" : أجندة الدورى الممتاز خلال الموسم الجاري ممتلئة فى شهر ديسمبر الجارى، وخلال شهر يناير 2020 أيضا، إلى جانب الانشغال بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك، والسوبر الإفريقي، ولا يتبقى لنا سوى 3 أيام فقط نهاية شهر فبراير.



وأضاف شوقي غريب: الأجندة الدولية خلال شهر مارس تمنح الفرصة فى الاستعانة بلاعبي المنتخب الأوليمبي الذي سيتكون من 27 لاعبا,



ونوه المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي إلى ان حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، اضطر إلى تعديل جدول الدوري الممتاز؛ وفقا لارتباطات المسابقات الإفريقية.