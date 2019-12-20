شاهد | تعرض زوجين لحادثي سير منفصلين في نفس المكان بفارق 10 دقائق

تعرض زوجان لحادثي سير منفصلين على نفس الطريق وفي نفس المكان تقريبًا، بفارق 10 دقائق فقط عن بعضهما، حيث صدمت كلا منهما سيارة أثناء محاولة عبور الطريق في مصادفة مفاجئة.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الجمعة، بأن الحادثين وقعا في مقاطعة "هوبي" الصينية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ورصدت كاميرا مراقبة على الطريق تفاصيل ما حدث.



وفي بداية الفيديو، الذي سجلته كاميرا المراقبة وكشفت عنه الشرطة مؤخرًا، تظهر الزوجة، التي كانت تستخدم دراجة كهربائية في التنقل، والتي لم يتم الكشف عن هويتها أو هوية زوجها، وهي تحاول عبور الطريق دون مراعاة لقواعد وإرشادات المرور، ولم تمر سوى بضع لحظات حتى صدمتها سيارة وأطاحت بها أرضًا.



وبعد مضي حوالي 10 دقائق، شوهد زوجها وهو يركض محاولًا عبور الطريق، قبل أن تصدمه سيارة مشابهة لتلك التي صدمت زوجته في نفس المكان، وسقط أرضًا على الفور، وبعد ذلك ظهرت زوجته، التي كانت تتحدث مع الشرطة على جانب الطريق آنذاك، وسارعت نحوه للاطمئنان عليه، وقد كان من الواضح أنها تواجه صعوبة في السير.



وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجة تعرضت لإصابات طفيفة، في حين كانت إصابات زوجها أخطر ونُقل إلى المستشفى.



وحثت شرطة المرور المواطنين في أعقاب ذلك على ضرورة الالتزام بقواعد المرور، وقد تم الكشف عن الفيديو الخاص بالحادث ليكون بمثابة تحذير من تجاهل قواعد المرور.