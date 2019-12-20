عبد المنعم السعيد: الشعب المصري استطاع التصدي لجماعة الإخوان الارهابية

قال الكاتب الصحفي عبد المنعم السعيد، إن حسن البنا وضع مفهوما خاطئا للتفسير، فضلا عن كونه هو وجماعته معوقين للحداثة والمسار الديمقراطي داخل الدولة المصرية.



ونوه السعيد، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن الإخوان لا يزالون يمثلون تهديدا للدولة المصرية الحديثة، من خلال جماعتهم الإرهابية التي تهدد حياة الناس ونمو الدولة.



وتابع، أن الإخوان حاولوا التدخل في حقوق المصريين وتدمير حياتهم الحديثة، التي تتيح لهم اللحاق بباقي دول العالم.



وأكد الكاتب الصحفي "عبد المنعم السعيد"، أن الدولة المصرية المدنية تعمل على التصدي لجماعة الإخوان الإرهابية الغاشمة، والذي ظهر بشكل واضح من خلال إدراك المصريين لخطورة الوضع خلال 30 يونيو.