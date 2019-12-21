توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة 21- 27 /12/ 2019

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك نقدم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع، من السبت 21 ديسمبر إلى الجمعة 27 من الشهر ذاته، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها على فيس بوك.



برج الحمل :

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني



تعلن بداية الاسبوع عن مهمات صعبة واوقات حرجة ايضا بسبب القمر المواجه لبرجك من العقرب والكواكب المواجهة لبرجك من الجدي ما يجعلك تشعر بالقلق لدى القيام بالاعمال الروتينية كما يتسلط الضوء على مجال الدراسة ومن المتوقع ان تخضع لامتحانات . هنالك تأثيرات متقلّبة ومُربِكة, فلا تحرق المراحل واعط وقتا لكل شيء حتى لا تصطدم بمحيط لا يسير على النمط نفسه ابتداء من يوم الاثنين ستشعر بديناميكية كبيرة بفضل القمر في برج القوس الناري الصديق فتستمتع بالتفاعل البناء من االزملاء والاقارب.





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

يرتاح القلب وتحقق رغباتك مع دخول كوكب الزهرة الى برج الدلو الصديق فتجتاز دورة فلكية هامة لعواطفك وعلاقاتك الحميمية وما يجعل حياتك العاطفية اكثر تحسنانا من الشهر الماضي و اكر شفافية قد تتخذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل علاقتك فأنت شخص حنون ومحبّ وصاحب مشاعر نبيلة، فحاول التقرّب من الحبيب وشاركه أفكاره ومشاكله.



برج الثور:



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

تكون محميا من الكواكب من برج الجدي لتدخل أسبوعًا جميلًا ومثمرًا على مختلف المستويات تكون متصالح وسعيد مع نفسك يطمئن لها بالك، وتختفي هواجسك سواءً أكانت دراسية او مهنية تستمتع بالاجواء الايجابية التي تحيطك كما يمدّك الحظ بالفرص السهلة ويتآمر على خصمك وعلى مختلف الظروف لمصلحتك، فكن جاهزًا لاقتناص الفرص، ولطي صفحة الماضي. سوف تشعر بثقة كبيرة بنفسك، وهذا الأمر سيدفعك إلى مواجهة الوقائع بشجاعة وجرأة نادرتين. تحتاج بين 23و 24 الى الرجوع قليلا الى الوراء بسبب القمر في القوس لكي تقوم الاوضاع بطريقة افضل وهذ ما يجب ان تقوم به في بداية هذه الفترة التي تحمل بعض الارتباك



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

لا يناسبك انتقال الزهرة الى برج الدلو ومما لا شك فيه أنك تعلم أن المواقف العنيدة تسيء الى الروابط العاطفية وغيرها. ترغب بالسيطرة وفرض النفس بالأمر الذي سيؤدي هذا الأسبوع الى اصطدامات مع الحبيب. ستظهر الفوارق بينكما وتتساءل عمّا حصل للقواسم المشتركة التي تجمعك بالحبيب. أحذّرك من الشكوك والغيرة فهي تفضح مساؤك وتثير تحفّظ الحبيب.





برج الجوزاء:



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تطالعك صعوبة ومعاكسات عدّة في بداية الاسبوع مع انتقال القمر الى برج العقرب المواجه لبرجك لتُغرقك الواجبات والضغوط العائلية او الاجتماعية في آن معًا، فتشعر بالإحباط التام وباليأس والغضب.لذلك تجنب المشادات الكلامية والنزاعات العقيمة فانت مضطر الى المسايرة وتقديم التنازلات لكنّني أنصح لك التحلّي بالصبر وتحمّل الضغوط وعدم الانجراف وراء الإنفعالات والحساسيات.يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الي برج القوس الصديق وتسكنك حماسة شديدة وتتعامل بطريقة عملية وواقعية مع المستجدات وتسود نهاية الاسبوع اجواء المتعة واللهو.



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تغمرك السعادة ويطمئن قلبك مع انتقال الزهرة الى الدلو الصديق وتعود المياه الى مجراها الطبيعي، وتتحسّن اللقاءات والأحاديث، ويسود الانسجام والروح المرحة. المناخ مناسب لتقارب القلوب ولطرد الهواجس والشكوك. لا تخف من تحديد شعورك، ولا تتردد في الإعراب عن مشاعرك. سوف تفاجأ بردة فعل الحبيب الإيجابية الذي بدوره كان متردّدًا وخائفًا من حقيقة مشاعرك.



برج السرطان:



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تتحرر مع بداية الاسبوع من الضغوطات مع انتقال القمر الى العقرب الصديق يبدو القدر راضيًا عنك، فتتجّه لاقتحام مجال جديد كما بانتظارك فرصة كبيرة لحصد المزيد من الأرباح، وقد يكون ذلك من خلال عمل إضافي أو زيادة على الراتب. الجو العام مشجّع على الحوار والمفاوضات والنقاش، وبالتالي ستؤدي دورًا بارزًا في محيطك الدراسي المهني وغيره.تتبدل هذه الاجواء الداعمة مع انتقال القمر الى القوس فلا تلجأ الى المناورات بل كن صادقا في عرضك للملفات.



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تخف التشنجات العاطفية مع انتقال الزهرة من مواجهة برجك من الجدي ويتيح لك كوكب الحب فرص اللقاء مع اشخاص يحلو لك التقارب منهم وقد توطد علاقتك بالحبيب او تباشر بعلاقة جديدة انه أسبوع عاطفي نافع للتوصل الى حلول نهائية تُرضي جميع الأطراف وسيكون هادئًا وخاليًا من المشاحنات والجدالات المسيئة ويسود جوٌّ من الألفة والتعاطف معظم الاوقات تشعر بالطمأنينة والراحة لمشاعر الشريك تجاهك وتمضي معه اوقاتًا رومانسية وحميمة حالمة.



برج الاسد:



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

تكون التأثيرات العامة لبداية الاسبوع ونهايته مميزة ناجحة ورابحة مع وجود القمر في برج العقرب ومن ثم برج القوس الصديق وستكون الايام بين 21 و 24 من اروع الايام مع وجود كل التأشيرات الفلكية تشير الى ظهور اهتمامات وانشغالات عائلية او منزلية او شخصية لا أكثر ولا أقلّ، ويعود اليك والى كيفية تعاملك مع الأحداث تحديد مسار الأسبوع وظروفه. وثمة مؤشّر ايجابي لأنّه سيخفّف من وطأة الضغوط في حال ظهرت، وسيحمل حلولًا وتسويات مفرحة. بالمقابل لن يسهل عليك القمر المكتمل في الجدي العيش يومي25 و 26 بل يجعل مفاوضاتك متعثرة الامر الذي يحرجك او يثير غضبك



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

انتقال الزهرة الى مواجهة برجك من الدلو قد يخيب املك بشأن قضية عاطفية و سوف تكثر المشاحنات وتطرأ الخلافات على نحو واضح وملموس بين الطرفين، لذلك فإنّه أسبوع غير ملائم إطلاقًا للتطرّق إلى الموضوعات الحساسة والشائكة، فلتكن خياراتك سهلة وتخدم مصلحة العلاقة وتعزّزها. تحاشَ توجيه اللوم والتوبيخ، فأنتَ لست بحال أفضل من الحبيب، بل قد تكون أنتَ مصدر الخلاف والتشنّج.



برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

قد تشعر بالارتباك ويعاكسك الحظ تدخل في بداية الاسبوع فترة باهتة تجعلك ممزقا بين اتجاهين او خيارين مع وجود القمر في العقرب المواجه لبرجك فتواجه بعض الاحتجاج والتشكيك في قدراتك يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى برج القوس ومن بعدها الى الجدي ما يجعل الحظوظ داعمة لك بالاضافة الى وجود الشمس في الجدي فتباشر بدورة من التعويض والتصحيح واعادة النظر ببعض القرارات قد تنقذ عملية مالية وتفاوض من اجل تعزيز المشاريع وتوقع على عقد طالما سعيت اليه تلائمك الظروف وتحسّن مركزك الحالي، وتحثك الظروف وتحرضك على التقدّم بخطى ثابتة واكتشاف معالم وطاقات جديدة سوف تتعرّف إلى أوجه جديدة في ذاتك، وستفرح بهذه المعرفة وتتحمّس لها.



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تميل هذا الاسبوع الى الاستقرار والثبات فتحافظ على من تحب وتعمل على حماية عواطفك من التدخلات الخارجية فتشغلك أمور عاطفية تروقك وتدعم علاقتك الحالية. تكون لك الكلمة الفصل ولكنك لا تميل الى التسلط حاليًا، بل الى الانفتاح والعطاء، الأمر الذي يقربك من الحبيب وينعش الروابط مجددًا. انها فترة جميلة تختتم بها العام بشكل ايجابي ومطمئن.



:برج الميزان



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

لا تناسبك تحركات الكواكب في هذه الفترة الا انك سوف تنافس الاقوياء في هذا الاسبوع الذي تفتتحه وتنهيه بنجومية كبيرة وجاذبية اكبر تسمح لك بفتح الابواب فتلعب شخصيتك دورا في كسب التأييد مكللا بالمعنويات المرتفعة وبسمة وآمال كثيرة تتمتع بارادة قوية وتكون النجم في محيطك وتستقطب الجميع وتلفت الأنظار والعروض والتحالفات. ستسرّ لانفراج مالي يكون نتيجة مساعٍ حثيثة أو حظوظ من القدر. تتكلّل جهودك بالنجاح وتستقر أوضاعك الشخصيّة والمهنية ولا عجب إذا اختاروك المثل الأعلى أو رشحوك لجائزة أو منصب وبالتالي سوف يكون لحضورك أثر ايجابي ولكلامك صدى مؤثّر.



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تنتعش حياتك العاطفية مع انتقال الزهرة الى برج الدلو ستعيش أسبوعًا جيدًا يميل الى الرومانسية والعذوبة والدفء. تطرح أفكارًا وحلولًا منطقية، ولا تتردّد في تبديد هواجس الحبيب او طمأنته. يسود مناخ لطيف وعذب يبشّر بعودة المياه الى مجاريها الطبيعية او بمصالحة وعناق.





برج العقرب:



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

لا تزال الاجواء الفلكية تتحدث عن عزيمة كبيرة وعن سرعة في سير الامور لكن سوف تشعر بقلق يومي 23و24 بسبب القمر في القوس تعود وترتاح للتطورات المهنية وتعيش اجواء ناجحة وتجد حلولا لمسائل عالقة كما تتمتّع بقدرة كبيرة على اقتحام كل المجالات وبحماسة لإيجاد حلول وتسويات تُرضي طموحك وتطلّعاتك. ستبتهج لتغير في المعطيات تعود الحماسة ايضا وايضا مع وصول القمر الى برج الجدي الصديق الذي يحمل اليك وعودا واجواء رابحة.



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

لا يناسبك النتقال الزهرة الى الدلو الذي سوف حياتك العاطفية لمدة شهر تقريبًا مشحونة بالضغوط والمعاكسات ، فهذا أسبوع متقلّب جدًّا تكثر خلاله النقاشات الحسّاسة التي تثير عصبيّتك واستياءك وتؤثّر أيضًا في علاقتك مع الشريك. تكثر الاصطدامات ، وربّما ستعاني عدم تفهّم الحبيب او عدم اهتمامه لأمرك.



برج القوس:



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تحقق بعض الارباح المالية في بداية الاسبوع التي ستكون مسرحا لبعض الانجازات رغم المشاكل الصغيرة التي يجب ان تعالجها بسرعة ولمراجعة بعض الأمور والقضايا العالقة، والمساهمة في تحريكها ولملمة ذيولها. انها فترة جيّدة نسبيًّا لأنّها تفسح لك في المجال لعقد لقاءات ومشاورات لتحريك بعض المسائل. تضطر في عطلة الاسبوع الى اجراء تغيير في بعض الاوضاع ولو ان الامر لا يروق لك وذلك بسبب انتقال القمر الى الجدي انتبه من الخلافات في وجهات النظر وحافظ على امنك وسلامتك.



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

تهتم لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية جانبًا لتكرّس له المزيد من الوقت والاهتمام. ستعيش لحظات سعيدة الى جانبه وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق بعائلته أو أحد أقربائه. تناسبك مواقع الكواكب هذا الاسبوع لأنها تسلّط الضوء على قدراتك الانسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره سيتجاوب معك مقدّمًا الدعم والاهتمام والرعاية.



برج الجدي:



حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:



تتحرر من القيود وتجد الطريق امامك سالكة للتقدم دون اشكالات او حواجز استفد من الاجواء الاستثنائية التي يحملها اليك الفلك من مفاجأة سارة مليئة بالحظ والظروف الناجحة مع تاثيرات الشمس في برجك ما يولد في نفسك الجرأة والحماسة ويدفعك الى القيام بمشاريع كثيرة ناجحة . تحتار بأمرك ويثقل عليك الروتين وتفتقد الى الحوافز وتميل الى الاستسلام والتاجيل اذ يطفىء فيك وجود القمر في برج القوس الشعلة والحماسة وتعاكسك ويجعل المناخ ثقيلا .



حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:



تشعر بالسعادة والاطمئنان مع بداية هذا الاسبوع بحيث يهديك كوكب الحب كل الذبذبات الايجابية والسعادة ويجعلك تحتفل بنهاية السنة بقلب منشرح وتاثيرات رومنسية تتناسب مع رغباتك قد تعرف لقاءات كثيرة وحياة اجتماعية ناجحة وسيحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب ان الاجواء خالية من التشنج وعساك تتعرف الى شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك فتكون فرصتك لإنهاء فترة العزوبية وللارتباط رسميًّا.



برج الدلو:



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

يحمل اليك هذا الاسبوع طاقة رهيبة ومهمة جدا تقدم لك فرصة عمل او ترقية يشجعك الجو العام على التحرك والانطلاق بقوة حان الوقت لاتخاذ لتقلب الاوراق الضؤ الاخضر يحمل لك راحة طمأنينة وسيمنحك شعورا رائعا فتدور الاحداث بسرعة كبيرة تزودك بمعنويات عالية حيث يوفّر لك الحظ جوًا مناسبًا تمامًا للعمل والانتاج، تميل الى استفزاز الواقع بصورة ذكية وعملية تجعلك مميّزًا عن الآخرين وجاهزًا للمستجدات بروح رياضيّة وعمليّة. تعتمد وسائل فعالة وتتسلّح بأعصاب متينة تدفع المنافسين أو المشككين الى التراجع. لكن عليك التنبه والاهتمام اكثر بصحتك فالاجواء فارغة من الحظوظ .



حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

وجود الكواكب مجتمعة في الجدي يسبب لك المواقف المحرجة لذلك تجنب كل ما قد ينعكس سلبًا عليك ويدفعك إلى التصرّف بعدائية وتهوّر. تشتد عليك الأثقال وتضعك في مواقف مُحرجة في وقد يكون لانشغالاتك المتعددة الأثر في إهمال الحبيب وحاجاته الشخصية وخصوصًا إذا لم تنجح في التنسيق جيّدًا بين مختلف الواجبات. تحاشَ توجيه الكلام الجارح إلى الحبيب حتى لو شعرت بالغضب.







برج الحوت:



حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:



أطمئنك الى أنّ معظم أيام الاسبوع ستكون نشيطة تبدأها بخطى سريعة وثابتة مدعومة من القمر في العقرب ما يجعل حدسك ممتازا وبالفعل ستظهر استعدادًا لاقتحام كل الحواجز وانجاح جميع المحاولات وستكون الحوافز أمامك كثيرة للانطلاق نحو أهداف وربما مغامرات جديدة. يُخيّم مناخ الثقة والانسجام وكأنّك قطعت سباقًا طويلًا ومضنيًا، وها انت تطالب بالمكافأة أو بالدعم، تتابع التقدّم متخطّيًا بعض العثرات الطارئة لتثبت جدارتك بمركز أفضل وتكاتف أقوى.



حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:



تحرز نجاحًا وتسوّي مشكلة أو خلافًا تكون الظروف ملائمة لاتخاذ مواقف ايجابية وبناءة تصفو العلاقات ويكون القلب سعيدًا. قد تفرح لخبر سار فتتحرّر من الضغوط إنّه اسبوع مناسب لتعزيز العواطف والمشاعر وربّما لتكثيف اللقاءات والاتصالات تعاطف مع الأحباء ولا تدع البسمة تغيب عن وجهك. تعيش لحظات حب عاصفة وقد يصارحك الحبيب بأسراره .