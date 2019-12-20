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توك شو

خبير ياباني: على المعلم في مصر أن يفهم ويحل جميع مشاكل الطالب أولا.. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:04 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال ماشيمو، خبير بمدارس الدعم الخاص باليابان، إن مصر تعاقدت رسميا مع خبراء يابانيين لإدارة 40 مدرسة مصرية يابانية قائمة بالفعل.

وأضاف الخبير بمدارس الدعم الخاص باليايان، خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه سيبدأ فعليا عمله بمصر في شهر 4 2020.

ونوه إلى أنه لن يعتمد على كل ما سمعه عن التعليم المصري، وسيعمل بكل جدية.

وأشار مارشيمو، إلى أن يجب على المعلم أن يفهم ويحل جميع مشاكل الطالب أولا؛ حتى يكون لديه استجابة لتلقي المحتوى التعليمي.

ولفت الخبير بمدارس الدعم الخاص باليابان، إلى أن معرفته لنظام المدارس المصرية ما زالت محدودة حتى الآن، ولكنه يعمل على معرفة جميع الأنظمة فى التعليم المصري.
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