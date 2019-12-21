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رياضة

شوقي غريب يكشف تفاصيل اجتماع وزير الرياضة بعد أزمة المنتخب الأول.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:10 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
كشف شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي عن كواليس جلسة تجديد الثقة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد خروج المنتخب الأول من نهائيات أمم إفريقيا للكبار.

وتوج منتخب أوليمبي الفراعنة، بقيادة شوقى غريب، بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما، للمرة الأولى فى تاريخه، ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقي غريب، على هامش ندوة "صدى البلد" : تم استدعائي من قبل وزير الشباب والرياضة خلال مكالمة هاتفية إلى اجتماع عاجل بعد خروج المنتخب الأول من أمم إفريقيا للكبار.

وتابع: وزير الرياضة طلب حضور الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بأكمله لافتا إلى أن وزير الرياضة قام بتجديد الثقة فى الجهاز الفنى والتأكيد على عدم استقدام أى مدير فنى أجنبى لتولى المهمة.

أشار إلى أن وزير الرياضة أكد خلال الإجتماع العاجل على الدعم السياسي من قبل الدولة خلف المنتخب الأوليمبي وقال أن الدولة ليس لديها استعداد تنظيم بطولتين أمم إفريقيا للكبار وتحت 23 عاما وخسارة اللقبين على الأراضى المصرية.
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