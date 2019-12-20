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فن

بكتف واحدة | فستان سوار النجار يبهر متابعيها على انستجرام

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:42 م
سوار النجار
سوار النجار
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محمد بدران
نشرت المطربة التونسية سوار النجار صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور "إنستجرام".

أطلت "النجار" في الصورة بإطلالة كلاسيك، مرتدية فستانا اسود قصيرا اتسم بصيحة الكتف الواحد، مما منحها إطلالة أنثوية أنيقة.

من الناحية الجمالية، اعتمدت سوار النجار على شعرها الطويل، ووضعت ماكياج جذابا متناسقا مع لون بشرتها الذى يبرز أنوثتها.

وعلقت على الصورة قائلة: "مساكم عسل فن الفنانين"، ونالت الصورة اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

جدير بالذكر بأن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.
بكتف واحدة | فستان سوار النجار يبهر متابعيها على انستجرام
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