حكم استخدام أدوات المسجد للأغراض الشخصية.. علي جمعة يجيب

فتاوى تشغل الأذهان: التصرف الشرعي حال شك الزوج في عدد مرات الطلاق.. الأزهر يوضح حكم الزواج للمختلعة أثناء فترة العدة.. تغيير حفاضة الطفل.. هل ينقض الوضوء؟ وكيف تعوض النساء صلاة الجماعة؟ على جمعة يرد