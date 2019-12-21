تعرف على إنجازات غرفة شركات السياحة في 2019

تهدف غرفة شركات السياحة فيما يتعلق بملف الطيران، تقديم المساعدة إلى جميع الشركات العاملة في مجال إصدار تذاكر الطيران وحل أي مشاكل توجههم سواء مع شركات الطيران أو منظمة الأياتا والتوصل لحلول للمشاكل التي قد تنشأ بينهم، إضافة إلى تقديم المشورة والدعم الفني الالزم والتواصل مع كل المنظمات الدولية والمحلية للحصول على أفضل سبل الدعم ولضبط السوق.





وأفاد تقرير صادر عن غرفة الشركات السياحية حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أنه بناء على توسع اشتراك شركات السياحة بمنظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا"، فقد تم عقد مؤتمرين للشركات لشرح المستجدات الخاصة بنظام الاياتا الجديد الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2018، والمعروف باسم ISS GEN NEW خلال شهر شهرى ابريل وسبتمبر 2019 بحضور حوالي 150 شركة حيث قام محاضر من الاياتا بعمل عرض توضيحي للنظام و تم التركيز على احد البدائل المتاحة للضمانة المالية وهو النظام المعروف بـLIGHT GO.





كشف التقرير أن الغرفة تابعت مع الاياتا التواصل مع الشركات التي لم تقم بسداد الاشتراك السنوي وتم المتابعة مع الشركات للسداد لضمان عدم إلغاء العضوية إضافة إلى متابعة رفع ميزانيات الشركات السنوية للتنسيق معهم لعمل الإجراءات المطلوبة قبل ان تقوم الاياتا باتخاذ أي إجراءات معهم .





أوضح التقرير أنه بسبب تعثر احدى الشركات العاملة بمجال الطيران في سداد مستحقات مالية باهظة لشركات الطيران عن طريق الاياتا طالبت شركات الطيران بتحويل السوق لنظام الـ pay easy الدفع المسبق حيث قامت الغرفة بعقد عدة اجتماعات مع ممثلي شركات الطيران و الاياتا بإقناعهم بالعدول عن قرارهم بتحويل السوق الى نظام easy pay( الدفع المسبق( وكان المقترح البديل هو ان يتساوى السقف الائتماني الممنوح للشركات من الاياتا إصدار التذاكر مع الضمانة المالية المقدمة من كل شركة وتمت الموافقة على المقترح.





أشار التقرير إلى إقناع شركات الطيران الممثلة في لجنة APJC و الاياتا بالعدول عن قرار تحويل السوق الى الدفع الاسبوعى وتفهمت اللجنة وجهة نظر الغرفة بأن هذا القرار سيؤثر تأثيرا سلبيا على شركات السياحة لضيق فترة التحصيل و السداد وتمت الموافقة على المقترح البديل من قبل شركات الطيران الممثلين في اللجنة المشتركة بالبقاء على الدفع كل 15 يوم لثقتهم في فهم الغرفة للسوق و لشركات السياحة مع وعد الغرفة للجنة بمتابعة السوق بشكل مستمر مع شركات الطيران حيث تم التصويت على تغيير المعايير المالية المحلية ليتساوى السقف الائتماني الممنوح للشركات من آليات إصدار التذاكر مع الضمانة المالية المقدمة من كل شركة في اخر إجتماع للجنة APJC الذي عقد بالغرفة يوم 26/11/2019 وتم رفع الأمر لـ الاياتا لتفعيله.





وحول تعاون الغرفة مع الشركة الوطنية مصر للسياحة ألمح التقرير إلى تنظيم الغرفة لقاء مع رؤساء القطاع بالشركة الوطنية – مصر للطيران – بحضور نائب رئيس القطاع التجاري في شهر يناير 2019 بحضور اكثر من 200 شركة حيث تمت مناقشة المشاكل التي تواجه القطاع مع مصر للطيران و تم الخروج بالتوصيات التالية :





1-دراسة زيادة رحالت شرق اسيا - كوريا- اليابان- طوكيو





2- دراسة تشغيل خط سان باولو و ماليزيا





3- دراسة عمل بروتوكول ثالثي الغرفة – مصر للطيران – هيئة تنشيط السياحة لعمل سعر تحفيزي لالسواق الأوروبية في غير أوقات الذروة.





4- دراسة تعديل نظام حجز العودة لرحالت ابوسمبل في ضوء وصول االسطول الجديد من الطيارات الحديثة و كذلك تعديل المواعيد المبكرة جدا للطيران الداخلي.





5 - دراسة تخفيض مقدم الحجز للمجموعات.

6 - متابعة الموقع الرسمي لمصر للطيران و اسعاره التي تنافس شركات السياحة

7- تعديل نسبة الــ incentive في الـfair basic 8 .الوصول لحل قانوني لإمكانية الاطلاع على كروت المجموعات الخاصة بالشركات المحجوزة من الخارج لتفادي مشاكل change of schedule

9- تفادي ظهور تفاصيل التذكرة للعميل .

10- فتح لينك الحجز لأى شركة سياحة خاضعة للمواصفات بدون طلب خطاب ضمان اضافي . 11- تسعير رحالت الحج و العمرة بفترة كافية قبل بدء الموسم . 12

12- امكانية الاستغناء عن خطاب الضمان االضافي لمجموعات العمرة

13- تسهيل طريقة حجز مجموعات العمرة و الفصل بين خطاب الحجز و الحجز الفعلي

14- زيادة نسبة تعديل الاسماء

15- زيادة عدد الرحالت طبقآ للمواعيد الأكثر طلبآ





«مشاكل الشركات مع الطيران»





كشف التقرير عن أهم المشاكل التى تواجه الشركات مع قطاع الطيران حيث قامت الغرفة بمتابعة تعثر احدى كبرى الشركات العاملة بمجال الطيران في سداد مستحقات الاياتا و مطالبة شركات الطيران بتحويل السوق المصري للدفع الاسبوعى غير ان الغرفة و اعضاء لجنة APJC سياحة اقنعوا اعضاء اللجنة من شركات الطيران بالعدول عن القرار.





و كان هناك تداعيات لتعثر تلك الشركة حيث قامت شركتان بإلغاء تذاكر طيران لكثير من العملاء المشتركين بينهم وبين الشركة المتعثرة وعلى الفور قام فريق العمل بالغرفة و بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة بالتواصل مع جهاز حماية المستهلك لحل المشكلة .





إستكمل التقرير توضيحة حيث قام فريق العمل بالغرفة بمساعدة كثير من الشركات في انهاء اجراءات حصول الشركات الجديدة على الاياتا قبل انتهاء مهلة توثيق عقود العمرة .





منظومة التأمين ضد مخاطر عدم السداد:





أضاف تقرير الغرفة إلى إنها ساعدت الشركات التي لم تستطع رفع المستندات المطلوب رفعها علي موقع التامين الاجابة علي كل التساؤلات الخاصة بالمنظومة واستقبلت في اليوم فوق 100 مكالمة تليفونية بدأ من شهر سبتمبر 2015 و حتي تاريخه علما بان دور الغرفة استلام طلبات الاشتراك و ارسالها الي شركة التامين ثم التنسيق بينهما للحصول علي الموافقة من شركة التامين لانضمام شركات السياحة الي المنظومة ثم ابلاغ الشركات بالموافقة شريطة ان يكون قد مضي 15يوم علي الاقل علي رفع مستندات شركات السياحة علي موقع شركة التامين.





و قد وصلت عدد الشركات التي انضمت الي المنظومة 1580 شركة بواقع 1000 شركة إضافية خالل هذا العام و بعد مشاورات ومناقشات استمرت أكثر من شهرين وبالتعاون بين الغرفة ولجنه APJC وشركات الطيران ومنظمه الاياتا تم الاتفاق علي استمرار منظومه التأمين الخاصة بحجز شركات السياحة لتذاكر السفر بالسوق المصري كما هو معمول به حاليًا لثقتهم في المنظومة الحاليه.





كما أعلنت منظمة الاياتا بأنه تم الاتفاق على تجديد التعاقد مع شركة LCI / GIG للعام الجديد 2020 لنظام التأمين الخاص بشركات السياحة ضد مخاطر عدم السداد حيث أن هذا التأمين هو السبيل الآمن لضمان حقوق شركات الطيران ضد مخاطر التلاعب وعدم السداد بسبب الأزمة الأخيرة في أموال شركات الطيران قبل عدة أشهر وبعد الاضطرابات الكبيرة في دول سياحية بالمنطقة تم وضع ضوابط مشددة علي عمل شركات السياحة في حجز التذاكر بعدة دول مجاورة وكان هناك اتجاه لتطبيق تلك الاشتراطات بمصر والعمل بخطابات ضمان كبيرة أو إلزام الشركات بالسداد المسبق لقيمة التذاكر مما كان يمثل خطًر لها برحلات على شركات السياحة وتهدد بخروج عدد كبير منها من العمل بحجز التذاكر أو منعها من الحج والعمرة.



