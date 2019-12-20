رئيس حزب الوفد يكرّم وزير الشباب والرياضة

سلّم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، درع الوفد للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ما يقدمه من أجل تقديم الأفضل للمجال الرياضي في مصر والاهتمام بالشباب والنشء.



جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، مساء اليوم الجمعة، بحضور عدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.



وقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مؤكدًا أن "أبو شقة" قيمة قانونية كبيرة يقود حزبًا عريقًا دخل بشكل إيجابي في دعم الدولة بقامات كبيرة تبذل جهدًا كبيرًا خاصة في المجال الرياضي المصري.



وأكد "صبحي" أن تكريم الرياضيين صورة إيجابية للمجتمع المصري الذي يتحرك بشكل كبير ورؤية نقلت مصر لحراك عظيم برؤية قيادة سياسية للرئيس عبدالفتاح السياسي في كل القطاعات التنموية والاقتصادية التي تتحرك فيها مصر بشكل غير مسبوق.



وأوضح "صبحي" أن مجال الرياضة يتحرك بنفس الشكل وفي هذا التكريم لدي الملامح الكبيرة للكوادر الشبابية في المجالات المختلفة على المستوى المحلي وما هو أبعد من ذلك قائلًا: "عظيم الشكر على هذا التكريم".



ووجه "صبحي" جميع المؤسسات المختلفة لاستهداف هدف واحد رفع الراية المصرية، ومساندة مصر التي تواجه تحديات كبيرة يجب إدراكها، لكن لا سبيل إلا بشباب مصر والعمل الجاد.