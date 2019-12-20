عزة فهمي.. من عاملة بورشة في خان الخليلي إلى مصممة أزياء عالمية

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، مصممة الأزياء العالمية عزة فهمي، لتحتفل بمرور 50 عاما على بداية رحلتها في هذا المجال.
ومن جانبها قالت عزة فهمي خلال برنامج "معكم"، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، إنها كانت تحلم بتكوين إمبراطورية في تصميم الحلي والمشغولات الذهبية، مشيرة إلى أنها بدأت برأسمال صغير ولكن في النهاية وبعد 50 عاما من الكفاح وصلت إلى العالمية.
وأشارت عزة فهمي، إلى أنها تعمل على دائما في إطار فريق العمل، منوهة أنها تختار بعناية من يسوق منتجاتها حتى يعرف العالم بما تقدمه من فن.
وأوضحت عزة فهمي، أن الحلي تمثل تاريخا أو معلومة أو قصة ما منها ما هو مصري وعراقي وعربي، مؤكدة أنها بدأت حياتها بالعمل في ورشة في خان الخليلي.
وتابعت عزة فهمي: «من كثرة عملي في منطقة خان الخليلي قررت أن أرسم التاريخ على الذهب والفضة».
ومن جانبها قالت عزة فهمي خلال برنامج "معكم"، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، إنها كانت تحلم بتكوين إمبراطورية في تصميم الحلي والمشغولات الذهبية، مشيرة إلى أنها بدأت برأسمال صغير ولكن في النهاية وبعد 50 عاما من الكفاح وصلت إلى العالمية.
وأشارت عزة فهمي، إلى أنها تعمل على دائما في إطار فريق العمل، منوهة أنها تختار بعناية من يسوق منتجاتها حتى يعرف العالم بما تقدمه من فن.
وأوضحت عزة فهمي، أن الحلي تمثل تاريخا أو معلومة أو قصة ما منها ما هو مصري وعراقي وعربي، مؤكدة أنها بدأت حياتها بالعمل في ورشة في خان الخليلي.
وتابعت عزة فهمي: «من كثرة عملي في منطقة خان الخليلي قررت أن أرسم التاريخ على الذهب والفضة».