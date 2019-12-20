AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عزة فهمي.. من عاملة بورشة في خان الخليلي إلى مصممة أزياء عالمية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:46 م
عزة فهمي
عزة فهمي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
استضافت الإعلامية منى الشاذلي، مصممة الأزياء العالمية عزة فهمي، لتحتفل بمرور 50 عاما على بداية رحلتها في هذا المجال.

ومن جانبها قالت عزة فهمي خلال برنامج "معكم"، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، إنها كانت تحلم بتكوين إمبراطورية في تصميم الحلي والمشغولات الذهبية، مشيرة إلى أنها بدأت برأسمال صغير ولكن في النهاية وبعد 50 عاما من الكفاح وصلت إلى العالمية.

وأشارت عزة فهمي، إلى أنها تعمل على دائما في إطار فريق العمل، منوهة أنها تختار بعناية من يسوق منتجاتها حتى يعرف العالم بما تقدمه من فن.

وأوضحت عزة فهمي، أن الحلي تمثل تاريخا أو معلومة أو قصة ما منها ما هو مصري وعراقي وعربي، مؤكدة أنها بدأت حياتها بالعمل في ورشة في خان الخليلي.

وتابعت عزة فهمي: «من كثرة عملي في منطقة خان الخليلي قررت أن أرسم التاريخ على الذهب والفضة».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيمان الحصرى توجه رسالة مؤثرة لـ رامى جمال:عمرنا ماهنقيم الناس بالشكل

ارتدت ملابس غريبة.. سالى عبد السلام مع مصممة أزياء جينفر لوبيز

شرابك على ذوقك.. فتاة تدمج بين الموهبة والعمل بالرسم على الشرابات

بـ 5 تصميمات.. مصممة فلسطينية تحقق حلم الوصول للعالمية في نيويورك

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. كاف يتحدى الزمالك.. محمود فتح الله يرد على هجوم مرتضى منصور.. بيراميدز يكشف مصير عبدالله السعيد

الأبيض يواصل السقوط | الزمالك يتعادل سلبيا مع سموحة في الدوري

بمرور 8 سنوات على جريمة اغتصاب.. مفاجأة غريبة بعد اكتشاف الجاني

بعد التعادل مع سموحة | ماذا فعل مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك؟

الذهب ينهار.. انخفاض غير متوقع في أسعار المعدن النفيس

حزب الوفد يكرم النادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مشجر وبليزر أحمر.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة

مسنة تسقط من سيارة إسعاف على طريق دون انتباه المسعفين | صور