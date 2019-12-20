بعد التعادل مع سموحة.. رقم سلبي للزمالك في الدوري الممتاز

تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع منافسه سموحة سلبيًا بدون اهداف بالمباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي في الاسبوع التاسع بالدوري الممتاز.
وواصل الزمالك نتائجه السلبية خاصة عقب هزيمته الأخيرة على يد طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت الاثنين الماضي.
وعقب تعادل في مباراته اليوم وصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الي رقم سلبي في اول 8 مباريات في الدوري حيث فقد فيهم 10 نقاط، وهو رقم سئ لفريق بحجم نادي الزمالك.
ويحتل نادي الزمالك بالوقت الحالي المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة من 8 مباريات، حيث فاز في 4 مواجهات وهزم في مواجهتين وتعادل في مثلهما.
وواصل الزمالك نتائجه السلبية خاصة عقب هزيمته الأخيرة على يد طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت الاثنين الماضي.
وعقب تعادل في مباراته اليوم وصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الي رقم سلبي في اول 8 مباريات في الدوري حيث فقد فيهم 10 نقاط، وهو رقم سئ لفريق بحجم نادي الزمالك.
ويحتل نادي الزمالك بالوقت الحالي المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة من 8 مباريات، حيث فاز في 4 مواجهات وهزم في مواجهتين وتعادل في مثلهما.