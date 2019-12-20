عزة فهمي تكوّن إمبراطورية وتصل للعالمية بـ 3 جنيهات.. فيديو

قالت عزة فهمي مصممة الحلى العالمية، إنها بدأت في مشروعها الخاص بحوالي 3 جنيهات فقط، وتركت عملها في الوظيفة واتجهت إلى عالم تصميم الحلي من خلال العمل في ورشة في خان الخليلي.
وأضافت عزة فهمي خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنها قررت مبكرا الاعتماد على نفسها، وكان عليها أن تنجح بأي شكل وتنمي من نفسها لتصبح واحدة من أشهر فناني العالم في هذا المجال.
وأشارت عزة فهمي إلى أنها كانت تحلم بتكوين إمبراطورية في تصميم الحلي والمشغولات الذهبية، مشيرة إلى أنها بدأت برأسمال صغير ولكن في النهاية وبعد 50 عاما من الكفاح وصلت إلى العالمية.
وأشارت عزة فهمي، إلى أنها تعمل على دائما في إطار فريق العمل، منوهة أنها تختار بعناية من يسوق منتجاتها حتى يعرف العالم بما تقدمه من فن.
وأوضحت عزة فهمي، أن الحلي تمثل تاريخا أو معلومة أو قصة ما منها ما هو مصري وعراقي وعربي، مؤكدة أنها بدأت حياتها بالعمل في ورشة في خان الخليلي.
وتابعت عزة فهمي: « من كثرة عملي في منطقة خان الخليلي قررت أن أرسم التاريخ على الذهب والفضة».
وأضافت عزة فهمي خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنها قررت مبكرا الاعتماد على نفسها، وكان عليها أن تنجح بأي شكل وتنمي من نفسها لتصبح واحدة من أشهر فناني العالم في هذا المجال.
وأشارت عزة فهمي إلى أنها كانت تحلم بتكوين إمبراطورية في تصميم الحلي والمشغولات الذهبية، مشيرة إلى أنها بدأت برأسمال صغير ولكن في النهاية وبعد 50 عاما من الكفاح وصلت إلى العالمية.
وأشارت عزة فهمي، إلى أنها تعمل على دائما في إطار فريق العمل، منوهة أنها تختار بعناية من يسوق منتجاتها حتى يعرف العالم بما تقدمه من فن.
وأوضحت عزة فهمي، أن الحلي تمثل تاريخا أو معلومة أو قصة ما منها ما هو مصري وعراقي وعربي، مؤكدة أنها بدأت حياتها بالعمل في ورشة في خان الخليلي.
وتابعت عزة فهمي: « من كثرة عملي في منطقة خان الخليلي قررت أن أرسم التاريخ على الذهب والفضة».