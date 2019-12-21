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رياضة

شوقي غريب يكشف موقفه من عقوبة عمرو وردة فى المنتخب الأول.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:51 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
كشف شوقي غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي، عن موقفه من أزمة عمرو وردة التي نشبت إثر تواجده ضمن صفوف منتخب مصر الأول.

وتوج منتخب أوليمبي الفراعنة، بقيادة شوقى غريب، بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما، للمرة الأولى فى تاريخه، ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقى غريب، على هامش ندوة "صدى البلد": "استبعدت لاعبا فى المنتخب الأوليمبي لفترة 6 أشهر نظرا لعدم تنفيذه التعليمات ولم يسمع أحد بالعقوبة، وأزمة عمرو وردة لو كنت متواجدا مدربا للفراعنة الكبار كنت اتخذت قرارا بأي عقوبة لن أتراجع عنها".

وأضاف أنه لم يكن مسئولا حين نشبت أزمة عمرو وردة حتى يفرض أي عقوبة ضد اللاعب، مشددا على أنه يتبع أسلوبا لفرض النظام داخل المنتخب الأوليمبي لا يتم الإعلان عنه فى وسائل الإعلام.

وشدد على أنه لا يمتلك أى حساب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر، منوها إلى أنه أنشأ جروب في الواتس ضم عناصر الجهاز المعاون للمنتخب الأوليمبي أطلق عليه مسمى "الطريق إلى الأولمبياد".
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