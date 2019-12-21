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مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 21/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:01 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثير من الأشخاص لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج ، لذلك نقدم توقعات الأبراج ليوم السبت 21 ديسمبر 2019؛ وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر صفحتها على فيسبوك.

برج الحمل :

مهنيًا: تحاول الحصول على توقيع لمعاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما تعلق عليه آمالًا كبيرة، ويدعمك الفلك فى جميع خطواتك
عاطفيًا: لا للتسرع في إطلاق الاحكام السريعة على الشريك، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن كل حكم تطلقه تكون له تبيعات فكن حذر
صحيًا: نقاط ضعفك صحيًا الرأس والأسنان والحساسية التي غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية

برج الثور:
مهنيًا: عليك التزام الحذر في بعض الأحيان لئلا تقع في الخطأ الجسيم، وخصوصًا أن هناك من ينتظر أي خطوة ناقصة من جانبك
عاطفيًا: تتفق مع الشريك على عدة أمور، ولن تتركا أي خلاف يتفاقم لئلا تقعا في المحظور الذي لا تحمد عقباه
صحيًا: خلال هذا اليوم تشعر ببعض الكسل الناتج من نقص في المناعة قد يؤدي إلى انخفاض في نشاطك

برج الجوزاء:
مهنيًا: فلكيا اليوم متوسط عموما من الناحية المهنية، وقد يحمل إليك جديدًا وبعض المفاجآت السارة او خبر كنت تنتظره منذ فترة
عاطفيًا: إذا حاولت تأجيل المواجهة مع الشريك، فإن الأمور لن تتفاقم أو تزداد تعقيدًا، وعندها يصبح ترميم العلاقة ممكنًا
صحيًا: لا بد أحيانًا من قرارات حاسمة على الصعيد الصحي، ولا سيما إذا تفاقم الوضع

برج السرطان:
مهنيًا: تتصرّف بإيجابية كبيرة تجاه الزملاء، وهو يكون من دون شك محل تقدير واحترام كل من حولك مستقبليا
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر وضوحًا مع الشريك، فتعبّر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاههوهذا يتطلب بعض الجرأة
صحيًا: من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات رئوية ومعوية ولحساسية في الأطراف وتشنجات فانتبه

برج الاسد:
مهنيًا: يسجل الفلك اليوم انعطافًا في حياتك المهنية وتغييرًا يطرأ على أوضاعك ،ويكون للاحسن بعد ما كانت السنوات الماضية صعبة
عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزّز موقعك عنده وتحتل مساحة أكبر في قلبه
صحيًا: ممارستك الرياضة تساعدك على التخلص من بعض الأمراض والمشكلات الصحية

برج العذراء:
مهنيًا: أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح، وإثبات نفسك وكفاءتك في ما تقدم عليه
عاطفيًا: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، تطورات كثيرة في العلاقة، وهذا يكون في مصلحتك ويرتد إيجابًا على العلاقة
صحيًا: اهتم بصحتك بشكل أفضل، لأن الأمور السيئة وصلت إلى وضع صعب

برج الميزان:
مهنيًا: فلكيا اليوم قد تعرف بعض تغييرًا يحصل في أمورمك الشخصية أو في مجال عملك وتحقق بعض الأهداف
عاطفيًا: لن تجد نفسك في موقف حرج وتتأقلم مع ظرف صعب ولا تتنازل عن حق لك طالما أنك مقتنع أنه لك وناضلت طويلًا من أجله
صحيًا: حادث سببه الضباب الكثيف أو المياه، لكن الأضرار خفيفة وتخرج منه سليمًا معافى

برج العقرب:
مهنيًا: يحذر الفلك اليوم من بعض التراجع المعنوي المترافق مع بعض التردّد الذي يفرض الحسم قبل فلتان الأمور من بين يديك وعجزك عن إصلاح ما فسد
عاطفيًا: حافظ على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، لكن لا تجعل الروتين يدخلكما في الملل، فهذا ليس في مصلحتكما على المدى المنظور، فانتبه
صحيًا: أبذل قصارى جهدك لكي تتخلص من السمنة المفرطة قبل فوات الأوان

برج القوس:
مهنيًا: الجو العام في العمل اليوم قد يشير إلى بعض التغيرات المفاجئة في مجالك المهني أو في إدارة المؤسسة التي تنتمي إليها أو في سياستها العامة
عاطفيًا: قدّم بعض التنازلات التي تغني العلاقة ومستقبلها، يتطلب منك الوضع ليونة ومحاولات متكرّرة إذا دعت الحاجة
صحيًا: مزاجك المتقلب يدفعك إلى الابتعاد عن الاختلاط بالآخرين، وهذا لن يكون في مصلحتك على المدى الطويل

برج الجدي
مهنيًا: قد يفسح لك الفلك اليوم في المجال لحلّ الأمور،وخصوصًا أن الوضع بات محتدًا، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطال الجميع
عاطفيًا: قد تكون غضضت الطرف عن بعض الأمور، لكنّ المجال ما زال متاحًا لتلافي الأسوأ وتعبيد الطريق مجددًا أمام عودة العلاقة إلى سابق عهدها
صحيًا: الحل الوحيد لتحريك العضلات هو القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة

برج الدلو:
مهنيًا: محاولة خداع أحد الزملاء ترتد سلبًا عليك، وقد يبتعد عنك الآخرونبسبب مزاجك المتقلب نوعًا ما، لكن تنبيهك إلى ذلك يسوي الأمور
عاطفيًا: ابتعد عن الاستخفاف في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقًا معه،فهذا يفيدكما أكثر على المدى المنظور ويحول دون ولادة المشاكل
صحيًا: وضعك الصحي جيّد لأنك تتبع نظامًا متوازيًا يوفر لك الاستقرار والراحة


برج الحوت:
مهنيًا: هذا اليوم يدعوك إلى الحذر من الأخطار والابتعاد عن المجازفات عدم تصديق بعض المتملقين، فكن متيقظًا من النيات السيئة التي قد تسبب لك المتاعب
عاطفيًا: تكون هذا اليوم عاشقًا بعواطف مزدهرة ومشاعر إيجابية تثير دهشة الشريك، وتقرر فجأة اصطحابه في رحلة إلى الخارج لتجديد شهر العسل
صحيًا: تشعر ببعض التعب في المعدة، بسبب كثرة الإرهاق وإثارة أعصابك
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