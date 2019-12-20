حزب الوفد يكرم النادي الأهلي

شهد حزب الوفد حفلًا، مساء اليوم، لتكريم النادي الأهلي والعديد من مسئولي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما حصل الأهلي على لقب أفضل نادٍ محليًّا وعربيًّا وإفريقيًّا، في الاستفتاء السنوي للحزب لاختيار الأفضل خلال العام الحالي.



أقيمت الاحتفالية بمقر الحزب، وحضرها طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن النادي، وتسلم درع تكريم الأهلي كأفضل نادٍ محليًّا وعربيًّا وإفريقيًّا.



كما شهد الحفل حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول، الذي نال جائزة أفضل مدير كرة في موسم 2018-2019.



وشهد الحفل أيضًا حضور كل من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، الذي حصل على لقب أفضل حارس في مصر، والتونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، الذي نال لقب أفضل لاعب محترف في الدوري المصري.



كما تم خلال الحفل تكريم عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما حصد لقب أفضل لاعب خط وسط، بينما نال زميله رمضان صبحي لقب أفضل لاعب صاعد، وتسلم عبد الحفيظ الجائزة نيابة عنهما.



من جانبه وجه طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، الشكر لحزب الوفد وقياداته، معربًا عن سعادته بتكريم الحزب للنادي الأهلي ونجومه، مؤكدًا قوة الروابط التاريخية التي تجمع الأهلي بحزب الوفد.



وأضاف أن العلاقة بين الأهلي وحزب الوفد لا تحتاج إلى كلمات، خاصة أن رئيس حزب الوفد، الزعيم الراحل سعد زغلول، كان أول رئيس لجمعية عمومية للنادي الأهلي، بجانب فؤاد باشا سراج الدين، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي.



ومن جانبه أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، عن سعادته بحضور الاحتفالية وتكريمه اليوم، مؤكدًا أن التكريم عندما يأتي من حزب بقيمة وعراقة حزب الوفد فإنه يعكس الكثير من المعاني القيمة.



وأوضح أن تكريم اليوم يأتي نتاج عمل جماعي داخل الأهلي على كل المستويات، مشددا على أن الأهلي يبحث دائما عن النجاحات والإنجازات وتحقيق البطولات على كل الأصعدة، وبما يتناسب مع طموحات وأحلام جماهيره وأعضائه.







