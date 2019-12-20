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برلمان

الوفد يكرم شوبير | اِعرف لمن أهدى الجائزة ؟

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:03 م
صدى البلد
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معتز الخصوصى
أعرب الكابتن أحمد شوبير عن سعادته بالتواجد في حزب الوفد لأنه في أحضان الأمة، قائلا: "تربينا ونشأنا على أسس ومبادئ بيت الأمة، والوفد أخرج استفتاءً عظيمًا ناجحًا أشرف عليه مسئولون كبار".

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، مساء اليوم الجمعة، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

وأشار "شوبير" إلى دور الكابتن كمال درويش رئيس نادى الزمالك السابق والمسئول الأول عن لجان التخطيط بوزارة الشباب والرياضة، موجهًا الشكر لفريق كرة اليد للمنتخب الوطني الذي رفع اسم وعلم مصر عاليًا، وكذلك فريق الأوليمبي المصري، وكل من يُساهم في نجاح المجال الرياضي المصري.

وأكد "شوبير" أن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الدكتور، يصدق النوايا في العمل وأحدث نجاحات كبيرة في الفترة الماضية على المستوى الإداري والفردي والجماعي.

ووجه "شوبير" الشكر لكل ولي أمر وكل بيت في مصر الذي يحمل تحديات وخاصة لو كان من أبناء الاحتياجات الخاصة ولكل البيت والأسرة التي تقف بجانب ابنها حتى يكرم ابنهما الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفوقهم الرياضي ومن أهم تلك النماذج "أمح الدولي" الذي قررت أن أهديه جائزتي.

وقدم الجائزة لـ "أمح الدولي" المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقدم أمح الشكر لحزب الوفد ووزير الشباب والرياضة والكابتن أحمد شوبير والكاتب الصحفي محمد الإتربي.
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