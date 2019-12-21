AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الإسكندرية الأزهرية تعلن حاجتها لـ مدير بيت شباب سموحة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
الإسكندرية الأزهرية
الإسكندرية الأزهرية
Advertisements
محمد شحتة
أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية عن حاجتها لشغل وظيفة (مدير بيت شباب سموحة ) تسييرًا للأعمال وبصفة مؤقته ولحين شغل الوظيفة بصورة رسمية وفق الإجراءات القانونية.

ويشترط في المتقدم لشغل الوظيفة الآتي: أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب، وأن يكون المتقدم على الدرجة الأولى أو ( الثانية على الأقل )، وأن يكون حاصلًا علي تقريري أداء بمرتبة كفء في العامين السابقين لتاريخ التقدم ويرفق صورة من التقريرين مع الطلب.

ويشترط عدم وجود مانع من موانع شغل الوظيفة المعلن عنها حتي تاريخ الاختيار الفعلي، وألا يكون وقع عليه جزاء بالخصم لمدة عشرة أيام متصلة، أو منفصلة أو محال للمحاكمة التأديبية، أو جزاء بالإبعاد عن الوظائف الإشرافية او القيادية.

وتُقدم الطلبات مرفق بها بيان حالة للمتقدم إلى المعهد أو الإدارة التابع لها؛ ليتم تجميعها وتُسلم إلى إدارة التنسيق، في موعد غايته التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري.

ويتم استبعاد الطلب في حالة مخالفة شروط الإعلان أو وصول الطلب بعد الميعاد المحدد للإعلان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح باب التقديم لـ رؤساء ومساعدي لجان الشهادة الثانوية الأزهرية.. رابط التسجيل

أزهر أسوان يعلن عن حاجته لشغل وظيفة موجه عام قرآن كريم.. تفاصيل

سوهاج الأزهرية تعلن عن حاجتها إلى وظيفة شيخ معهد

وظائف جديدة بالأزهر الشريف | الشروط والتفاصيل

بنظام الانتداب .. الأزهر يعلن حاجته لمهندسين للعمل فى المطابع

ترشيحاتنا

خطفت الأنظار بجمالها | أول ظهور لـ ابنة عم نرمين الفقي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عود من الشبت؟

بـ50 رسالة.. سارة البريطانية تدفع حبيبها لقتل زوجته السابقة

في عيد ميلاد بثينة رشوان.. تعرف على عدد أبنائها وعمرها الحقيقي

ميريام فارس تثير الجدل مع رجل بالسعودية

أسعار سيات seat من الوكيل بتحديث اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف خط السير وسعر التذكرة | 10 معلومات عن أتوبيس القاهرة ذي الطابقين.. صور

من رانيا يوسف لـ دينا الشربينى ومى عمر.. نجمات تألقن بالفساتين القصيرة فى 2019

عباءة وشماغ.. نجوم العالم يثيرون الضجة بمظهرهم السعودي.. صور