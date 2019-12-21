الإسكندرية الأزهرية تعلن حاجتها لـ مدير بيت شباب سموحة

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية عن حاجتها لشغل وظيفة (مدير بيت شباب سموحة ) تسييرًا للأعمال وبصفة مؤقته ولحين شغل الوظيفة بصورة رسمية وفق الإجراءات القانونية.



ويشترط في المتقدم لشغل الوظيفة الآتي: أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب، وأن يكون المتقدم على الدرجة الأولى أو ( الثانية على الأقل )، وأن يكون حاصلًا علي تقريري أداء بمرتبة كفء في العامين السابقين لتاريخ التقدم ويرفق صورة من التقريرين مع الطلب.



ويشترط عدم وجود مانع من موانع شغل الوظيفة المعلن عنها حتي تاريخ الاختيار الفعلي، وألا يكون وقع عليه جزاء بالخصم لمدة عشرة أيام متصلة، أو منفصلة أو محال للمحاكمة التأديبية، أو جزاء بالإبعاد عن الوظائف الإشرافية او القيادية.



وتُقدم الطلبات مرفق بها بيان حالة للمتقدم إلى المعهد أو الإدارة التابع لها؛ ليتم تجميعها وتُسلم إلى إدارة التنسيق، في موعد غايته التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري.



ويتم استبعاد الطلب في حالة مخالفة شروط الإعلان أو وصول الطلب بعد الميعاد المحدد للإعلان.