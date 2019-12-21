شوقي غريب يكشف عن تفاصيل ضم صلاح ولاعبي المنتخب قبل الأولمبياد.. فيديو

قال شوقي غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي، إنه لم يتواصل حتى هذه اللحظة مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي؛ من أجل ضم محمد صلاح إلى المنتخب الأوليمبي فى أولمبياد طوكيو 2020.



وتوج منتخب أوليمبي الفراعنة، بقيادة شوقى غريب، بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما، للمرة الأولى فى تاريخه، ونجح فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وأكد شوقى غريب، على هامش ندوة "صدى البلد" أنه لم يتواصل مع الجهاز الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، والشخص المسموح له بالحديث عن ضم محمد صلاح الى المنتخب الأوليمبي، هو صلاح نفسه.



وشدد شوقي غريب، على أنه أصدر تعليماته إلى الجهاز المعاون بعدم الحديث على الإطلاق عن اللاعبين الكبار المنتظر انضمامهم إلى صفوف المنتخب الأوليمبي، فى أولمبياد طوكيو 2020.



ولفت شوقي غريب، إلى أن معسكر المنتخب الأوليمبي فى شهر يونيو 2020، سيحسم خلاله القائمة النهائية للاعبين، بما فيهم الكبار المقرر ان يشاركوا فى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.





