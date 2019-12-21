برلماني: فحص شحنات القمح في موانئ المنشأة ضرورة في هذه الحالة

علق النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على استعداد وزارة التموين السماح للمفتشين الحكوميين بفحص شحنات القمح في موانئ المنشأ، مشيرًا إلى أنه ذلك يعود من يتمل تكلفة الشحنة، وفقًا للعقد المبرم.



وقال النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه في حال كان تكلفة الشحن على الحكومة المصرية، فمن الأفضل أن يتم السماح مجددا لمفتشي وزارة الزراعة بالسفر لفحص شحنات القمح في موانئ المنشأ، حتى نتجنب خسارة التكلفة في حال كانت الشحنة غير مطابقة للمواصفات.



وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أنه في حال كانت تكلفة الشحن على الدولة االمصدرة، فيجب توفير مصاريف المفتشين.



وتعتزم وزارة التموين السماح مجددا لمفتشي وزارة الزراعة بالسفر لفحص شحنات القمح في موانئ المنشأ، كانت الحكومة قد قررت في أواخر عام 2016 حظر سفر المفتشين للخارج لفحص الشحنات، وإسناد عمليات التفتيش لشركات خاصة، وذلك بعد أن وجد التجار أن سفر المفتشين يمثل تكلفة إضافية ولا يضمن دخول الشحنة إلى البلاد.