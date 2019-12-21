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مرأة

لا للنسيان بعد اليوم بملعقة منه

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:30 ص
لا للنسيان بعد اليوم
لا للنسيان بعد اليوم
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أسماء عبد الحفيظ
انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة العديد من الأشخاص من مشكل عدم التركيز والنسيان، التي تزداد حدة وسوء، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الحصول على مقوى للذاكرة بملعقة منه.

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى أن ملعقة عسل يوميا تحسن الذاكرة.

وأكد الموقع أن العسل يمكن أن يحسن الذاكرة على المدى القصير والبعيد ، خاصة في النساء بعد انقطاع الطمث شهدت النساء بعد انقطاع الطمث الذين تلقوا علاجات العسل لعدة أسابيع تحسنا كبيرا في ذاكرتهم الفورية مثل النساء اللائي يعطون العلاج الهرموني من هرمون الاستروجين والبروجستين.
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