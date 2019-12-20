لطلاب الثانوية.. نائبة تقدم مقترحا لاستحداث مادة عن الصحة النفسية | لجنة التعليم: ضرورية ولا تضاف للمجموع.. وماجدة نصر: صعب

مقترح برلماني باستحداث مادة

فايز بركات:

استحداث مادة للصحة النفسية ضرورة

ماجدة نصر:

تدريس مادة جديدة لطلاب الثانوية صعب



تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن استحداث مادة للصحة الأسرية والنفسية تدرس بالتعليم الثانوي.



وأكدت "منير" في بيان لها، أنه يوما بعد يوم، تظهر الحاجة الماسة إلى تنشئة الطلاب بشكل سليم نفسيا، لتأهيلهم للتعامل مع المجتمع، خاصة أن السلامة الاسرية والنفسية أمر هام جدا لاسيما في مرحلة التعليم "الثانوي تحديدا"، لتعليم الطلاب التعامل مع تحديات الحياة والحفاظ على سلامتهم من الناحية النفسية.



وأشارت النائبة إلى أن الصحة الاسرية المدرسية تعد مدخلا للسلوك الصحي، ويجب أن تتضمن الصحة المدرسية خططا تربوية وبرامج إرشادية لا تتجزأ عن المناهج الدراسية للوقوف مع الطلاب والطالبات لمساعدتهم على التغلب على مشاكلهم النفسية والانفعالية، والمشكلات الأسرية، وطريقة الاختيار، والتغلب على المشكلات الأسرية التى قد تقابلهم لاسيما مشكلات الزواج واختيار شريك الحياة، وايضا مشكلات سوء الاختيار وما قد يترتب عليه، وغيرها من الأمور التى يجب الاهتمام بها، وان تكون مادة تدريسية للطلاب.



ولفتت إلى أن المعلم أو المعلمة بجانب دور المرشد أو المرشدة الطلابية، لهم دور كبير في تحقيق التوافق النفسي للطلاب، خاصة أن الطلاب متعطشون دائما الى الدعم النفسي من معلميهم والإنعاش النفسي من المرشد الطلابي.



ونوهت بأن استحداث مادة بالمرحلة الثانوية، خاصة بالصحة النفسية، لها دور كبير في التنشئة السليمة للطلاب وتأهيلهم للتعامل مع المجتمع، وذلك بغرض تأهيل الشباب لمرحلة الزواج وكيفية تكوين أسرة ناجحة وتربية الأبناء تربية سوية، ودعمهم بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.



ولاقى المقترح تباينا في آراء النواب، حيث أيد النائب فايز بركات، عضو لجنة التلعيم والبحث العلمي، بالبرلمان، مقترحا بشأن استحداث مادة للصحة الأسرية والنفسية تدرس بالتعليم الثانوي، مؤكدًا أهمية دراسة الطلاب في المدارس صحة نفسية جيدًا، بشرط ضرورة أن تتوافق مع اللبيئة التي يعيشون فيها.



وقال النائب فايز بركات، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن: "تدريس مادة خاصة بالصحة النفسية لطلاب المرحلة الثانوية، له أهمية كبيرة، ويجب أن يكون ذلك متوافقًا مع البيئة التي يعيش فيها الطلاب، وإلا لن يتجاوب الطلاب معها".



وأضاف عضو لجنة التعليم والحبث العلمي، بمجلس النواب، أن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية حتى يكون مفيدًا للطلاب، مشيرًا إلى أن المادة ستكون مادة تثقيفية فقط، ولا تضاف للمجموع، ولذلك لن تكون عبئًا على الطلاب.



فيما تحفظت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، على مقترح بشأن استحداث مادة للصحة الأسرية والنفسية تدرس بالتعليم الثانوي، مشيرةً غلى أن ذلك يمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب، خاصة وأن هناك تكدس للمواد على الطلاب، وسوف تأخذنا لمشكلة أخرى وهي هل تضاف للمجموع أم لا؟.



وقالت النائبة ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه: "من الممكن إضافة المادة كنوع من التثقيف فقط ضمن أنشطة معينة يمارسها الطلاب، أو ندوات تثقيفية، كما أنه من الممكن إدخالها ضمن مواد معينة ويتم تطويرها لتتناسب مع المعلومات، كي يتم تمية قدرات الطلاب من الناحية النفسية والصحية".



وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، أنها ضد أن يتم إدخال أي ملف مهم كمادة تدرس للطلاب، الأمر الذي يفتح الباب أمام إضافة مواد أخرى جديدة، وهو أمر غير منطقي، متابعةً: "كما أن المواد الحالية في حاجة إلى تجطوير، وبالتالي الأولى من إضافة مواد جديدة، تطوير تلك التي تدرس حاليًا".