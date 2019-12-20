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توك شو

عبد المنعم سعيد: الإخوان حاولوا تكوين نسخة جديدة من إيران في مصر

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:21 م
عبد المنعم السعيد
عبد المنعم السعيد
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توك شو
قال الكاتب الصحفي "عبد المنعم السعيد"، إن وعي الشعب المصري الحقيقي ظهر في مقاومة الجماعة الإخوانية الإرهابية، والتي لم تستطع السيطرة علي البلاد أكثر من عام واحد، علي خلاف دول أخرى مثل إيران التي تمتد الثورة الإسلامية فيها لسنوات طويلة.

ونوه "عبد المنعم السعيد"، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن جماعة الإخوان الإرهابية الغاشمة كانوا يودون إنتاج نسخة جديدة من إيران داخل الدولة المصرية العظيمة.

وتابع الكاتب الصحفي "عبد المنعم السعيد"، أن الإخوان حاولوا التدخل في حقوق المصريين وتدمير حياتهم الحديثة، التي تتيح لهم اللحاق بباقي دول العالم.

وأكد الكاتب الصحفي "عبد المنعم السعيد"، أن الدولة المصرية المدنية تعمل على التصدي لجماعة الإخوان الإرهابية الغاشمة، والذي ظهر بشكل واضح من خلال إدراك المصريين لخطورة الوضع خلال 30 يونيو.
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