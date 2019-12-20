فان دايك جاهز لتدعيم صفوف ليفربول ضد فلامنجو في النهائي

أصبح الهولندي فان دايك مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي جاهزا للمشاركة في نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تجمع فريقه مع فلامنجو البرازيلي غدا السبت.



وشارك فان دايك في مران الفريق الرئيسي والأخير والذي أقيم اليوم الجمعة وظهر بحالة فنية وبدنية جيدة، ليكون ضمن خيارات المدرب الألماني يورجن كلوب في النهائي، ويبقى قرار مشاركته بيد الجهاز الفني الذي لا يزال قلقا من عودة الإصابة له ولزميله أيضا لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم.



وغاب الثنائي فان دايك وفينالدوم عن المشاركة في لقاء ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بالدور قبل النهائي لظروف الإصابة، حيث لم يشاركا في أي مران منذ الوصول الى الدوحة.



وكان ليفربول اختتم تحضيراته لمواجهة الغد في النهائي بخوض تدريب وحيد، بصفوف مكتملة للمرة الأولى وذلك بعد انضمام الهولنديين فان دايك وفينالدوم، ومن المنتظر أن يجري الثنائي اختبار نهائي صباح الغد للوقوف على الحالة البدنية لكلا منهما ومعرفة قدرتهما على التواجد بتشكيلة المباراة النهائية.



وفضل كلوب أن يكون التدريب على فترة واحدة خوفا من الإجهاد خاصة وأن الفريق سيخوض مباراة قوية في الدوري الانجليزي ضد مطارده على الصدارة ليستر سيتي بعد أربعة أيام فقط من نهائي مونديال الأندية.

