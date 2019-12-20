عبد المنعم السعيد: الأزهر يحمي مصر من الدخول في مراحل التطرف

قال الكاتب الصحفي عبد المنعم السعيد، إن مجموعة السلفيين في مصر، يمثلون أزمة كبيرة ومشكلة للدولة، مثلهم مثل المناطق العشوائية، مؤكدا أنهم يمثلون تحديا فكريا داخل الدولة.



ونوه "عبد المنعم السعيد"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن الأزهر الشريف يلعب دورا كبيرا في البناء السياسي والاجتماعي في مصر.



وأكد عبد المنعم السعيد، أن مصر تسعد بوجود الأزهر الشريف على أراضيها، نظرا لأنه يحميها من الدخول في مشاكل التطرف الديني الكبري.



وأشار عبد المنعم السعيد، إلى أن الازهر الشريف له دور فعال وواضح في القضاء على عهد الإخوان وحكمهم للبلاد خلال الفترة الماضية الغابرة.