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منوعات

أم تستغل ابنتها للتجسس على زوجها السابق.. وصدمة في انتظارها

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:08 م
صدى البلد
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هدير علاء
تواجه سيدة أمريكية من ولاية "نيو جيرسي" اتهامًا بإخفاء جهاز تسجيل داخل لعبة خاصة بطفلتها في محاولة للتجسس على زوجها السابق، لكن لسوء حظها، فقد انتهى الأمر بشكل كارثي بالنسبة إليها.

وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حول الواقعة، فإنه تم إلقاء القبض على السيدة "هيذر بامفورد"، البالغة من العمر 33 عامًا، الخميس، على خلفية واقعة التنصت.

وأشارت الصحيفة إلى أن "هيذر بامفورد" قامت بإعطاء اللعبة لابنتها وأرسلتها لقضاء بعض الوقت برفقة زوجها السابق "دومينيك بامفورد"، ولم يكن لدى الأخير أي فكرة بشأن جهاز التسجيل الموجود داخل لعبة الطفلة في البداية، لكنه اكتشف الأمر برمته مساء يوم الأحد الماضي، بالصدفة، وجاء ذلك بعد أن ضغط على اللعبة متوقعًا أن تصدر صوتًا، لكنه فوجئ بسماع تسجيل صوتي لابنته.

وأفادت تقارير وسائل إعلام محلية بأنه سمع أيضًا صوته على جهاز التسجيل الذي كان موضوعًا داخل اللعبة، ومن ثم اتصل بالشرطة على الفور.

الجدير بالذكر أن الشرطة أطلقت سراح الأم بعد ذلك، لكنها من المقرر أن تمثل أمام المحكمة في وقت لاحق.
أم تستغل ابنتها للتجسس على زوجها السابق.. وصدمة في انتظارها
أم تستغل ابنتها للتجسس على زوجها السابق.. وصدمة في انتظارها
أم تستغل ابنتها للتجسس على زوجها السابق.. وصدمة في انتظارها
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