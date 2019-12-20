أوقاف الشرقية تجري قرعة الحج للعام 1441 طبقًا لضوابط الوزارة بحضور نائبة برلمانية.. صور

أجرت مديرية أوقاف الشرقية القرعة العلنية بين جميع الموظفين بخصوص أداء فريضة الحج على نفقة الوزارة للعام الهجري 1441هـ، طبقًا للضوابط والتعليمات التي حدّدتها الوزارة .





وأجريت القرعة بديوان عام المديرية بلجنة مشكلة برئاسة الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، وبحضور جمع كبير من الموظفين بالمديرية، والدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب التي تصادف وجودها بديوان عام المديرية أثناء القرعة.





يُذكر أن وزارة الأوقاف قد أعلنت على موقعها الرسمي ضوابط قرعة الحج هذا للعام 1441 هـ على أن يتم اختيار بعض الموظفين المثاليين من: (المديريات الإقليمية) بنظام القرعة المطلقة، للحج على نفقة الوزارة , وتقوم كل مديرية (أ) بترشيح عدد (2) إداريين , وعدد (1) من بين مقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال , وبالنسبة لمديريات (ب) تقوم بترشيح عدد (1) من الإداريين, وعدد (1) من بين مقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال من بين المتقدمين بالقرعة المطلقة، كما يقوم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بترشيح عدد (1) , وهيئة الأوقاف المصرية عدد (1), ومستشفى الدعاة عدد (1) ليتم اختيار عدد (6) منهم بالقرعة العلنية بديوان عام الوزارة، كما ستجرى قرعة أخرى لاختيار عدد (4), من العاملين الإداريين بالديوان العام ، بالضوابط التالية:





– ألا يكون قد سبق إحالة المتقدم إلى المحاكمة التأديبية وعوقب منها.

– ألا يكون قد حصل على جزاء لمدة شهر من النيابة الإدارية، حتى لو تم محو هذا الجزاء.

– ألا يكون قد أحيل إلى النيابة الإدارية، وتمت معاقبته بالخصم لمدة خمسة أيام فأكثر آخر ثلاث سنوات.

– ألا يكون قد حصل على جزاء لمدة شهر من النيابة الإدارية، حتى لو تم محو هذا الجزاء.

– ألا يكون قد أحيل إلى النيابة الإدارية، وتمت معاقبته بالخصم لمدة خمسة أيام فأكثر آخر ثلاث سنوات.

– أن يكون تقديره (ممتاز) آخر خمس سنوات.

– أن يكون ممن سيُحالون من 7 مارس 2020م أوحتى 6 مارس 2021م.