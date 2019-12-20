اخبار الحوادث | لا صحة لنقل إسراء عبد الفتاح إلى مستشفى السجن .. النائب العام: إحالة 10 متهمين للجنايات لـ تخريبهم خط بترول في البحيرة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
اخبار الحوادث
بحجة إخراج الجن | ضبط أسرة عذبت سيدة حتى الموت ببنى سويف
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط أسرة عذبت ربة منزل حتى الموت بحجة اخراج الجن فى بنى سويف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية توجه قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء سجني 15 مايو والنهضة
قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتوجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجنى (15 مايو ، النهضة) بمديرية أمن القاهرة، وكذا العاملين بتلك السجون من الضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصدر أمني: لا صحة لنقل إسراء عبدالفتاح إلى مستشفى السجن.. وصحتها جيدة
نفى مصدر أمنى ما تردد حول نقل الناشطة إسراء عبد الفتاح إلي مستشفي السجن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أمن الجيزة يكشف تفاصيل العثور على جثة تاجر مخدرات مطعونا في سيارته
كشفت الاجهزة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، التفاصيل الكاملة في واقعة مقتل سائق داخل سيارته على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 3 قضايا تنقيب عن الآثار بأسوان
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط ثلاث وقائع حفر وتنقيب عن الآثار داخل ثلاثة مساكن مختلفة بمحافظة أسوان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط لصين تخصصا فى سرقة الدراجات البخارية ببولاق أبو العلا
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط لصين تخصصا فى سرقة الدراجات البخارية ببولاق أبو العلا .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القبض على عصابة تسرق دور الحضانات فى ١٥ مايو
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عصابة تسرق دور الحضانات بـ١٥ مايو .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 401 طن من أسمدة زراعية مقلدة ومغشوشة بالمنوفية
قادت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة أمنية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية ولجنة فنية من الجهات المختصة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية تنظم ندوات ومؤتمرات لتوعية المواطنين بمخاطر الجريمة الإلكترونية
نظم قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالتوعية بمخاطر شبكة الإنترنت والاستخدام الآمن لها بمختلف الهيئات والجهات العامة والخاصة وأماكن التجمعات (النوادى - الجامعات – المدارس).. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط عاطلين لفرضهما الإتاوات والسيطرة بمواقف وشوارع بنها
تمكنت أجهزة مباحث مرور القليوبية من ضبط عاطلين لقيامهما بفرض الإتاوات والسيطرة وممارسة مهنة السايس بدون ترخيص بشوارع بنها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضحايا حريق قرية المواسير بينهم سارقون ومسالمون | النائب العام : خسائر خط بترول البحيرة 2.5 مليون جنيه
أمر النائب العام بإحالة عشرة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به، ووفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم، وباستمرار التحقيق للكشف عن باقي سارقي تلك المواد في القضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاي البارود .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النائب العام: إحالة 10 متهمين للجنايات لـ تخريبهم خط بترول في البحيرة.. فيديو
أمر النائب العام بإحالة عشرة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به، ووفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم، وباستمرار التحقيق للكشف عن باقي سارقي تلك المواد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النائب العام: إنشاء نيابة غسل أموال في كل نيابة كلية
قرر النائب العام المستشار حماده الصاوي إنشاء نيابة غسل الأموال في كل نيابة كلية تتبع المحامي العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عمومية القضاة تبدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن
بدأت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، منذ قليل، بآيات من القرآن الكريم والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عبد المحسن خلال عمومية النادي: أتمنى توحيد صف القضاة.. والجميع سيدعم الفائز
أكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة المنتهية ولايته، والمرشح رئيسا للنادي، إنه يتمنى إزالة أي فرقة بين القضاة وتوحيد الصف والقضاء على أي أزمات، مضيفا: «من سيفوز فالجميع سيدعمه».. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وبخه أمام القرية ورفض مساعدته | عاطل يقتل والده ببنى سويف
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عاطل قتل والده لرفضه مساعدته فى الزواج بمحافظة بنى سويف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيطرة على حريق بجوار مركب أمام ديوان عام محافظة القليوبية
سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق محدود، اندلع بجوار أحد المراكب النيلية، أمام ديوان عام المحافظة ببنها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لحظات الموت | إصابة عاملين في انهيار سقف منزل بسوهاج
شهد نجع النباقوة الغربي دائرة مركز العسيرات بسوهاج، انهيار سقف منزل مشيد بالطوب اللبن ومكون من طابقين، وأسفرت الواقعة عن إصابة عاملين، تم نقل أحدهما لمستشفى العسيرات، والآخر لمستشفي سوهاج الجامعي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رواد التواصل الاجتماعى يطالبون النائب العام بالتحقيق مع جمال عيد: يحاول إفساد العلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجوما على جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعد قيامه بنشر تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد قيامه بالتشكيك فى صلة العناصر الخمسة الذين لقوا مصرعهم على خلفية مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجينى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد | لحظة استخراج جثمانين لمتوفّين من أسفل أنقاض مسجد البحيرة
حصل موقع صدى البلد الاخباري، على فيديو يوضح لحظة استخراج جثماني شخصين من أسفل الأنقاض بعد انهيار سقف مضيفة مسجد عليهما أثناء صلاة الجمعة اليوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ماتا في صلاة الجمعة | مصطفى ومجدي سقط عليهما سقف المسجد بالبحيرة | شاهد
ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار سقف مضيفة مسجد تحت الإنشاء بعزبة رستم بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، إلى مصرع شخصين وإصابة آخران بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقل الجثث لـ ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حق سندس واغتصاب عجوز و6 حالات انتحار | أبرز حوادث الإسكندرية في 2019.. صور
شهدت محافظة الإسكندرية خلال العام 2019 العديد من الحوادث التي أثارت الرأي العام ووضعت المدينة تحت بؤرة الضوء، خلال العام الذي شارفت أيامه على الانتهاء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سهرة حمراء وجثة.. كوسة يعذب طفلة زوجته حتى الموت..جرائم هزت القليوبية فى 2019
شهدت محافظة القليوبية خلال عام 2019 العديد من الجرائم التى تدمى لها القلوب وتقشعر لها الأبدان وتبكى لها العيون هزت الرأى العام لبشاعتها، كان دوافع مرتكبيها الذين تجردوا من كل مشاعر الإنسانية هى الخلافات المالية والاسرية وقضاء السهرات الحمراء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
بحجة إخراج الجن | ضبط أسرة عذبت سيدة حتى الموت ببنى سويف
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط أسرة عذبت ربة منزل حتى الموت بحجة اخراج الجن فى بنى سويف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية توجه قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء سجني 15 مايو والنهضة
قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتوجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجنى (15 مايو ، النهضة) بمديرية أمن القاهرة، وكذا العاملين بتلك السجون من الضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصدر أمني: لا صحة لنقل إسراء عبدالفتاح إلى مستشفى السجن.. وصحتها جيدة
نفى مصدر أمنى ما تردد حول نقل الناشطة إسراء عبد الفتاح إلي مستشفي السجن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أمن الجيزة يكشف تفاصيل العثور على جثة تاجر مخدرات مطعونا في سيارته
كشفت الاجهزة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، التفاصيل الكاملة في واقعة مقتل سائق داخل سيارته على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 3 قضايا تنقيب عن الآثار بأسوان
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط ثلاث وقائع حفر وتنقيب عن الآثار داخل ثلاثة مساكن مختلفة بمحافظة أسوان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط لصين تخصصا فى سرقة الدراجات البخارية ببولاق أبو العلا
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط لصين تخصصا فى سرقة الدراجات البخارية ببولاق أبو العلا .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القبض على عصابة تسرق دور الحضانات فى ١٥ مايو
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عصابة تسرق دور الحضانات بـ١٥ مايو .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط 401 طن من أسمدة زراعية مقلدة ومغشوشة بالمنوفية
قادت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة أمنية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية ولجنة فنية من الجهات المختصة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية تنظم ندوات ومؤتمرات لتوعية المواطنين بمخاطر الجريمة الإلكترونية
نظم قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالتوعية بمخاطر شبكة الإنترنت والاستخدام الآمن لها بمختلف الهيئات والجهات العامة والخاصة وأماكن التجمعات (النوادى - الجامعات – المدارس).. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط عاطلين لفرضهما الإتاوات والسيطرة بمواقف وشوارع بنها
تمكنت أجهزة مباحث مرور القليوبية من ضبط عاطلين لقيامهما بفرض الإتاوات والسيطرة وممارسة مهنة السايس بدون ترخيص بشوارع بنها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضحايا حريق قرية المواسير بينهم سارقون ومسالمون | النائب العام : خسائر خط بترول البحيرة 2.5 مليون جنيه
أمر النائب العام بإحالة عشرة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به، ووفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم، وباستمرار التحقيق للكشف عن باقي سارقي تلك المواد في القضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاي البارود .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النائب العام: إحالة 10 متهمين للجنايات لـ تخريبهم خط بترول في البحيرة.. فيديو
أمر النائب العام بإحالة عشرة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به، ووفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم، وباستمرار التحقيق للكشف عن باقي سارقي تلك المواد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النائب العام: إنشاء نيابة غسل أموال في كل نيابة كلية
قرر النائب العام المستشار حماده الصاوي إنشاء نيابة غسل الأموال في كل نيابة كلية تتبع المحامي العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عمومية القضاة تبدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن
بدأت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، منذ قليل، بآيات من القرآن الكريم والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عبد المحسن خلال عمومية النادي: أتمنى توحيد صف القضاة.. والجميع سيدعم الفائز
أكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة المنتهية ولايته، والمرشح رئيسا للنادي، إنه يتمنى إزالة أي فرقة بين القضاة وتوحيد الصف والقضاء على أي أزمات، مضيفا: «من سيفوز فالجميع سيدعمه».. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وبخه أمام القرية ورفض مساعدته | عاطل يقتل والده ببنى سويف
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عاطل قتل والده لرفضه مساعدته فى الزواج بمحافظة بنى سويف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيطرة على حريق بجوار مركب أمام ديوان عام محافظة القليوبية
سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق محدود، اندلع بجوار أحد المراكب النيلية، أمام ديوان عام المحافظة ببنها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لحظات الموت | إصابة عاملين في انهيار سقف منزل بسوهاج
شهد نجع النباقوة الغربي دائرة مركز العسيرات بسوهاج، انهيار سقف منزل مشيد بالطوب اللبن ومكون من طابقين، وأسفرت الواقعة عن إصابة عاملين، تم نقل أحدهما لمستشفى العسيرات، والآخر لمستشفي سوهاج الجامعي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رواد التواصل الاجتماعى يطالبون النائب العام بالتحقيق مع جمال عيد: يحاول إفساد العلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجوما على جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعد قيامه بنشر تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد قيامه بالتشكيك فى صلة العناصر الخمسة الذين لقوا مصرعهم على خلفية مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجينى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد | لحظة استخراج جثمانين لمتوفّين من أسفل أنقاض مسجد البحيرة
حصل موقع صدى البلد الاخباري، على فيديو يوضح لحظة استخراج جثماني شخصين من أسفل الأنقاض بعد انهيار سقف مضيفة مسجد عليهما أثناء صلاة الجمعة اليوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ماتا في صلاة الجمعة | مصطفى ومجدي سقط عليهما سقف المسجد بالبحيرة | شاهد
ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار سقف مضيفة مسجد تحت الإنشاء بعزبة رستم بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، إلى مصرع شخصين وإصابة آخران بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقل الجثث لـ ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حق سندس واغتصاب عجوز و6 حالات انتحار | أبرز حوادث الإسكندرية في 2019.. صور
شهدت محافظة الإسكندرية خلال العام 2019 العديد من الحوادث التي أثارت الرأي العام ووضعت المدينة تحت بؤرة الضوء، خلال العام الذي شارفت أيامه على الانتهاء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سهرة حمراء وجثة.. كوسة يعذب طفلة زوجته حتى الموت..جرائم هزت القليوبية فى 2019
شهدت محافظة القليوبية خلال عام 2019 العديد من الجرائم التى تدمى لها القلوب وتقشعر لها الأبدان وتبكى لها العيون هزت الرأى العام لبشاعتها، كان دوافع مرتكبيها الذين تجردوا من كل مشاعر الإنسانية هى الخلافات المالية والاسرية وقضاء السهرات الحمراء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.