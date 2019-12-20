مؤشرات أولية | فوز المستشار محمد عبد المحسن برئاسة نادي قضاة مصر

كشفت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي قضاة مصر فوز المستشار محمد عبد المحسن برئاسة مجلس إدارة النادي.



وكان قد أكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة المنتهية ولايته، والمرشح رئيسا للنادي، إنه يتمنى إزالة أي فرقة بين القضاة وتوحيد الصف والقضاء على أي أزمات، مضيفا: «من سيفوز فالجميع سيدعمه».



وأضاف عبد المحسن خلال الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، أن المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، تقدم باعتذار عن حضور الجمعية وترأسه لها، موجها الشكر لجميع قضاة مصر، نظرًا للمظهر الحضاري الذي شهدته لجان الاقتراع منذ بداية فتح باب التصويت في الانتخابات.



وبدأت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، بآيات من القرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.



وكانت قد أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر؛ برئاسة المستشار المحمدي قنصوة؛ باب التصويت في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي لاختيار رئيس للنادي و١٦ عضوا بمجلس الإدارة؛ بعد مده لمدة ساعة.



وكان قد ظهر نادي القضاة بشامبليون في ثوب جديد من حيث التطوير واستحداث وتوسيع الطابق الثاني بما يحقق إضافة جديدة لمساحة الدور؛ كما تم استحداث وإنشاء طابق ثالث بعد التأكد من سلامة الإنشاءات بمعرفة لجنة من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة؛ وذلك لاستغلالهما في تقديم الخدمات للقضاة؛ وتأتي تلك الاستحداثات بالتوافق مع طراز المبنى بحيث يظهر في ثوبه الجديد كوحدة واحدة لم يطرأ عليها أي تعديلات.



ويتنافس في الانتخابات ٦٨ مرشحا يمثلون ٤ قوائم و ٦ مستقلين.



وتأتي الأربع قوائم تحت أسماء «تكافل القدرات.. وتضافر الجهود.. واستثمار الخبرات» برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي المنتهية ولايته، و«وحدة القضاة» برئاسة المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادي، و«خادمي القضاة» برئاسة المستشار أحمد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادي، و«الوسط» التي أعلن رئيسها المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، تنازله عن الترشح لصالح المستشار يسري عبد الكريم، بينما يخوض المستشار طارق شلبي رئيس الاستئناف الانتخابات على مقعد رئيس النادي، دون وجود قائمة انتخابية.