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منوعات

النحل يقتل مُسنّا أثناء تشييعه جنازة ابنه في البرازيل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:20 ص
النحل يقتل مُسنّا
النحل يقتل مُسنّا أثناء تشييعه جنازة ابنه في البرازيل
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أ ش أ
لقي مسنّ برازيلي مصرعه إثر تعرضه للدغات النحل أثناء تشييعه جنازة ابنه الوحيد في البرازيل.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية -في سياق نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم (الجمعة)- أن رجلا يدعى راؤول دينز (80 عاما) قد لقى مصرعه بعد أن هاجم سرب من النحل مشيعي جنازة ابنه في البرازيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن دينز نُقل إلى المستشفى وهو يعاني من حساسية حادة بعد تعرضه للدغات النحل في ولاية رورايما شمالي البرازيل أمس الخميس، كما عانى عشرة من المشيعين من اللدغات لدى تواجدهم في مقابر الدفن هناك، حيث تأجلت جنازة الابن، بينما تعتزم العائلة دفن الأب وابنه جنبا إلى جنب.

ولا يزال التحقيق جاريا للوقوف على ملابسات هذه المأساة، لكنّ مسئولا محليا قال إن كل شيء يشير إلى وفاة دينز بسبب لدغات النحل حيث نقل إلى مركز صحي فور إصابته في الهجوم قبل نقله إلى المستشفى عندما تدهورت حالته الصحية.
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