التعليم العالي في اسبوع.. تيودور بلهارس للأبحاث ينظم اللقاء العلمي السنوي لقسم جراحة المسالك البولية.. فوز منتخب جيبوتي ببطولة ادرس في مصر للطلاب الوافدين

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الهند والمجر

وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول التعاون العلمي والبحثي مع إفريقيا

انطلاق الفوج الـ15 من شباب جامعة دمنهور لزيارة الشركة العربية للطاقة المتجددة





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها فوز منتخب جيبوتي ببطولة "ادرس في مصر" للكرة الخماسية للطلاب الوافدين، والتي أقيمت بملاعب جامعة عين شمس.





وتلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بشأن فوز منتخب جيبوتي ببطولة "ادرس في مصر" للكرة الخماسية للطلاب الوافدين، والتي أقيمت بملاعب جامعة عين شمس، خلال الفترة من 14 - 19 ديسمبر الجاري.





وأشار التقرير إلى مشاركة 134 طالبا وافدا من 13 دولة في البطولة التي شهدت فوز منتخب جيبوتي بالمركز الأول لفوزه على نظيره السوري فى المباراة النهائية بنتيجة 5-3، فيما حصل منتخب مورتيانيا على المركز الثالث.





وأضاف التقرير أن حارس مرمي منتخب سوريا حصل على كأس أحسن حارس مرمي في البطولة، وحصد لاعب منتخب جيبوتي كأس أفضل لاعب، وحصل منتخب فلسطين على كأس أفضل طابور عرض، وحصل منتخب السودان على كأس الروح الرياضية، وقامت د. رشا كمال بتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين.





وتأتي إقامة البطولة في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومبادرة "ادرس في مصر"، لتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتطوير الخدمات التي تقدم لهم بجانب الاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية المقدمة لهم، لتعريفهم ودمجهم بالثقافة المصرية.





بينما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول منح دراسية مقدمة من المجلس الهندي للعلاقات الثقافية ICCR للمرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا.





وأشار التقرير إلى أن هذه المنح مقدمة للطلاب المصريين من خلال برنامج المنح الإفريقية لعام 2020/2021 من خلال برنامج A2A لطلاب المرحلة الجامعية الأولى من سن 18 الى 30 سنة، وطلاب مرحلة للدراسات العليا حتى 45 سنة.





وأوضح التقرير أنه يشترط فى المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة ( تحدث ـ كتابة ـ قراءة) وسوف يتم عقد اختبار في اللغة الانجليزية بسفارة الهند بالقاهرة.





بينما انطلق الأربعاء الفوج الخامس عشر من شباب جامعة دمنهور، برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لزيارة الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي تنظمها الوزارة منذ عام 2017 حتى الآن؛ لتشجيع شباب الجامعات على زيارة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة.





وأكد "عبدالغفار"، الأهمية التي توليها الوزارة لزيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، والتي من شأنها دمجهم في خطط التنمية للدولة وربطهم بها، وتعريفهم بما يتم إنجازه على أرض الواقع، مما يشكل مستقبلا حائلا ضد التلاعب بأفكارهم، فضلا عن تنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم.





وقدم للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا مقدما من د. عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات حول تنظيم المركز بالتعاون مع الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية دورتين في مجال تكنولوجيا اللحام غير التقليدية، واللحام بأشعة الليزر والاحتكاك التقليبي الدوار بأوغندا وكينيا.





وأشار د. عماد عويس إلى أن تلك الدورات تهدف إلى التركيز خلال التدريب على أساسيات وأهم مميزات تكنولوجيا اللحام غير التقليدية مقارنة بالتكنولوجيا التقليدية، وأهمية تكنولوجيا اللحام غير التقليدية في لحام السبائك والمواد التي يصعب لحامها بالتكنولوجيا التقليدية، وذلك استنادا لنتائج أبحاث ومشروعات دولية عديدة، منها مشروعات قام المركز بتنفيذها مع جهات دولية مختلفة في هذا المجال، مع عرض لبعض التطبيقات العملية الجارية حاليا في صناعات مختلفة بالدول المتقدمة.





ومن جانبه أبدى الجانب الإفريقي تطلعه للتعاون مع المركز في مجالات التدريب و المشروعات البحثية المشتركة، لافتًا إلى أن هناك تنسيق بين المركز والجامعة الكينية بنيروبي لتوقيع اتفاقية تعاون في العديد من المجالات.





كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتورة وفاء قنديل، رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث، حول تنظيم المعهد اللقاء العلمى السنوى الثانى لقسم جراحة المسالك البولية، بالتعاون مع كلية الطب بشمال أونتاريو بكندا.





وقال التقرير إن اللقاء تناول آخر التقنيات فى مجال جراحات مناظير المسالك البولية الأقل تأثيرا على المريض لعلاج حصوات المسالك البولية، ومشاكل تضخم البروستاتا الحميد، وكذلك الخيارات الجراحية المتاحة لعلاج أورام الكلى السرطانية، وجراحات إعادة البناء للمسالك البولية وخاصة لقناة مجرى البول وعنق المثانة.





واستعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. هشام عبدالخالق المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بالوزارة، حول قيام إدارة دعم التميز بطرح الدورة الأولى من مشروع دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي، لتكون نواة لمشروعات عملية تساهم في حل المشكلات المجتمعية ودعم الاقتصاد القومي.





وأشار التقرير إلى تنفيذ 28 مشروعًا في عدة مجالات موزعة على النحو التالي: ( 14 مشروعًا فى الطاقة والاستدامة، 10 مشروعات في المياه وتحلية المياه، و4 مشروعات في الغذاء والزراعة)، وذلك بمشاركة 17 كلية على مستوى 14 جامعة وهي (أسوان، الإسكندرية، الزقازيق، الفيوم، القاهرة، المنيا، أسيوط، بنها، بني سويف، جنوب الوادي، حلوان، عين شمس، كفر الشيخ، مدينة السادات).



