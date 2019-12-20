حقيقة إقالة المدير الفني لـ نادي أسوان عقب الخسارة من الإنتاج الحربي

نفى مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى صدور أى قرار بإقالة الجهاز الفنى للفريق برئاسة الكابتن مجدى عبد العاطى، كما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى، عقب الخسارة أمام الإنتاج الحربى بالجولة التاسعة بالدورى الممتاز.



ومن جانبه أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان استقرار أوضاع الجهاز الفنى وتكاتف كل الأطراف إدارة وجهاز ولاعبين وجماهير لتجاوز هذه المرحلة التى تشهد عدم توفيق فى النتائج.



وأشار أحمد سليمان إلى أن هذه الفترة تشهد أيضًا إصابة وغياب عناصر من ذوى الخبرة المؤثرة بالفريق الأول لكرة القدم ومن بينهم أوميد أوكرى وأحمد عبد الظاهر وإبراهيم جلال.



وقال رئيس نادى أسوان فى بيان صحفى إن النادى يؤكد على عمل وعطاء واجتهاد الجهاز الفنى وعلى رأسه المدير الفنى، والفريق سيطوى صفحة مباراة الإنتاج ليبدأ الاستعداد لمواجهة طنطا يوم 24/12 القادم خارج ملعبه سعيًا وبحثًا عن تعديل ترتيب الفريق بجدول المسابقة.



هذا وقد كان فريق نادى أسوان قد تعرض للخسارة أمام فريق الإنتاج الحربى بهدف دون رد على ملعب أسوان بالجولة التاسعة بالدورى الممتاز.

