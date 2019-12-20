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تعليم

تربية المنوفية تعقد لقاء لتعريف الطلاب بصندوق مكافحة الإدمان

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:10 م
كلية التربية
كلية التربية
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قســـم التعليم
عقدت كلية التربية بجامعة المنوفية اللقاء التعريفي لطلاب الكلية مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء لتوعية وتثقيف الشباب من ظاهرة الإدمان والتعاطي.

يأتى اللقاء في إطار اهتمام الدولة بالقضاء على هذه الظاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية، الدكتور محمود فوزى بدوي وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة ناهد غنيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث العلمية،الدكتورة هبه الغتمي مدير مركز تعليم الكبار،والدكتورة ايمان شكر منسق عام الجامعة مع صندوق مكافحة الإدمان، مصطفي حسين منسق البرامج الوقائية للصندوق بمحافظة المنوفية.

قدم المحاضرون شرحًا مفصلًا عن : نشاط الصندوق، طريقة التواصل معه وكيفية الاستفادة من الخدمات التى تقدم من خلال الصندوق ،الخط الساخن للصندوق للعلاج من الإدمان بسرية كاملة وبالمجان.

كما قدم المحاضرون نشرات تثقيفية للطلاب بها كافة المعلومات والانشطة والمجالات التى تخص الصندوق.

وأكد الدكتور صبحى شرف عميد الكلية في كلمته للمحاضرين على أهمية دورهم وقدم لهم الشكر والتقدير والعرفان لما يبذلونه من جهد في خدمة وطنهم.
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