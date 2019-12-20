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فن

في ذكرى ميلاد محمد رضا |حمل كفنه على يده بسبب تشجيعه للزمالك

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:03 م
الفنان الراحل محمد
الفنان الراحل محمد رضا
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سعيد فراج
يوافق اليوم الجمعة 20 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد رضا، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1921، ورحل في 21 فبراير عام 1995، عن عمر يناهز الـ73 عامًا.

يعتبر الفنان محمد رضا من أشهر فناني الكوميديا في السينما المصرية، واشتهر بأداء شخصية المعلم الشعبي بطريقة كوميدية لم يستطع أحد منافسته فيها، وهو ما دفع الكثير بتلقيبه "معلم السينما المصرية"، لما تميز به من خفة الظل وصدقه وبساطته في الأداء.

واليوم فى ذكرى ميلاده يستعرض "صدى البلد" أكثر المواقف الكوميدية فى حياة محمد رضا، وهي ما رواه الفنان سمير صبرى فى برنامجه الشهير "هذا المساء" عن قصة عشقه لنادي الزمالك وما حدث بينه وبين الفنان صلاح السعدني المعروف بتشجيعه للنادي الأهلي قائلا "مرة اتغلبنا وكنت متراهن أنا وصلاح السعدني على أن لازم تكون عندنا شجاعة أدبية".

وأضاف أنه دخل في رهان مع صلاح السعدني على فوز الزمالك في أحد لقاءات القمة، وعندما انتهت المباراة أحضر قطعة قماش حمراء من منزله ولفها حول جسده، وذهب للقاء صديق له وصلاح السعدني، واندهش أصدقاؤه من الموقف، فرد قائلا، "جايب كفني على كتفي".
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