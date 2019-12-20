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رياضة

أنطاليا سبور يتعادل مع أنقرة جوجو في الدوري التركي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:12 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خيم التعادل 2/2 على المباراة التي جمعت أنطاليا سبور، بضيفه أنقرة جوجو، اليوم الجمعة، في المرحلة السادسة عشرة من الدوري التركي لكرة القدم.

وسجل هدفي أنطاليا سبور لويس فرانسيسكو جراندو وبلانكو ليشوك في الدقيقتين 24 و81.

أما هدفي أنقرة جوجو فسجلهما، هيكتور ميجيل كانتيروس في الدقيقة 56، وستيليوس كيتسيو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع أنطاليا سبور رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر كما رفع أنقرة جوجو رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

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