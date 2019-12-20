الشكوك تحيط بـ ميسي وسواريز قبل الديربي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن احتمالية غياب الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، عن مباراة ديربي كتالونيا أمام إسبانيول عقب إجازة أعياد الميلاد.



وسيحصل لاعبو برشلونة على إجازات أعياد الميلاد، عقب مباراة ألافيس، غدًا السبت، ولمدة أيام قليلة.



ومن المقرر أن يعود اللاعبون في أسرع وقت ممكن، من أجل الاستعداد للديربي الكتالوني أمام إسبانيول يوم 4 يناير المقبل، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض السوبر عقب المباراة بـ 3 أيام.



وأفاد التقرير أن اللاعبين الأوروبيين سيعودون إلى التدريبات يوم 29 ديسمبر الجاري، أي بعد 7 أيام من الإجازة.



في حين سيعود ليونيل ميسي ولويس سواريز وأرتورو فيدال يوم 2 يناير المقبل، أي قبل يومين فقط من مباراة إسبانيول، وبالتالي، ومع وجود القليل من الوقت قبل مواجهة إسبانيول، سيكون من الصعب، وليس من المستحيل، أن يشاركوا في المباراة.